نخبگان شاهد و ایثارگر در قزوین ۱۰۰ جلد کتاب منتشر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید قزوین، زهره الهام‌جو در این باره اظهار کرد: با توجه به اهمیت نشر و مطالعه در سطح جامعه، نخبگان شاهد و ایثارگر استان قزوین تاکنون حدود یکصد جلد کتاب تالیف و منتشر کردند.

وی افزود: کتاب‌های منتشره در زمینه‌های شعر و ادبیات، فنی و مهندسی، هنرهای عکاسی و خوشنویسی، امور پزشکی، مسایل مذهبی و نرم‌افزار و سخت‌افزار است.

رئیس مرکز دانش پژوهان و تشکل‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: مجموعه کتاب‌های منتشر شده توسط نخبگان، از سال ۸۶ تاکنون ۲۶ جلد کتاب از ۱۷ نخبه شاهد و ایثارگر بوده که مورد حمایت این واحد قرار گرفته است.

الهام‌جو افزود: نخبگان شاهد و ایثارگر در صورت نگارش کتاب می‌بایستی قبل از انتشار، مجموعه مورد نظر را در اختیار مرکز دانش پژوهان و تشکل‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین قرار داده تا پس از بررسی، جهت حمایت‌های لازم مورد تائید قرار بگیرد.

وی گفت: در حال حاضر استان قزوین دارای یکصد و ۱۵ نخبه شاهد و ایثارگر می‌باشد که در زمینه‌های مختلف فعالیت کرده و نقش عمده‌ای در امور فرهنگی و اجرایی استان دارند.