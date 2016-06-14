دادگاه خانواده شیراز میزبان قرآن شد/برپایی۱۵نمایشگاه قرآنی درفارس

به گزارش خبرنگار مهر، از ظهر سه شنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نمایشگاهی حاوی بیش از ۷۰۰ اثر نفیس و تاریخی قرآنی در شعبه خیابان ملاصدرا دادگستری فارس گشایش یافت.

در پیوند با این رویداد قرآنی، مدیر انتشارات نوید شیراز به افتتاح نمایشگاه آثار ارزشمند قرآنی در این شهر اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه حدود ۳۰ سال است که هر سال در ماه رمضان در شیراز برگزار می ‌شود.

داریوش نوید گویی با بیان اینکه امسال این نمایشگاه در یک مکان ثابت برپا نمی‌شود، ادامه داد: مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با حضور مسئولان برگزار شده و مجمع خیرین فرهنگ ساز و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در آن مشارکت فعال داشتند.

این ناشر کشوری با اعلام اینکه از یکشنبه صبح این مجموعه نمایشگاهی به دادگستری فرهنگ شهر منتقل شد و به مدت ۱۰‌روز در آنجا مستقر خواهد بود، به انتقال این مجموعه به دادگستری ملاصدرا نیز اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه قرآنی در این دادگاه تاثیرات مطلوبی داشت و آرامش را به فضای پر تنش دادگاه هدیه کرد به همین دلیل امسال نیز در دادگاه فرهنگ شهر برگزار می‌ شود.

وی ادامه داد: پس از ۱۰ روز آثار نمایشگاه به صحن شورای اسلامی شهر شیراز منتقل می‌شود و برنامه ریزی شده که حداقل ۲ روز نیز در زندان عادل‌آباد برپا شود.

نوید گویی تاکید کرد: با بررسی نسخ قرآنی قدیمی و تاریخی به وضوح نقش شیرازی‌ها و مردم فارس در توسعه فرهنگ اسلامی مشخص است و شهروندان و مسافران نیز باید نسبت به این موضوع آگاه شوند.

وی به نسخ قرآنی نفیس این مجموعه اشاره کرد و افزود: یک جلد قرآن چوبی که از آثار هنرمندان لبنانی، با یک مقدمه جامع و قرآن به خط بریل از نمونه‌های ارزشمند این نمایشگاه است.

برنامه‌های قرآنی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در ماه رمضان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در آیین گشایش این رویداد قرآنی به برنامه‌های این نهاد در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: دست کم ۱۵ نمایشگاه قرآنی در شهرستان‌ های فارس در ماه مبارک رمضان برگزار می‌ شود.

بهزاد مریدی از برپایی برنامه دولت قرآن خبر داد و افزود: این برنامه هر روز عصر از ساعت ۵ تا ۷ عصر در کنار آرامگاه حافظ برگزار می‌شود که هر نوبت به قرائت یک جزء قرآن اختصاص داده شده و با نماز مغرب و عشا در ۳۰ روز ماه مبارک رمضان به اتمام می ‌رسد.

وی عنوان کرد: ۱۳۰ جلسه تفسیر قرآن کریم در شهرستان‌ها و ۲۰۰ جلسه در شیراز در مساجد و ادارات مختلف برگزار می‌شود.

مریدی به اجرای طرح ویژه تلاوت قرآن کریم به شکل مجازی اشاره کرد و یادآور شد: در این طرح که در شهر صدرا برگزار می‌شود ۳ تا ۴ اتاق با «ال. سی.دی» مناسب در نظر گرفته شده است و برای ۱۰ شرکت‌ کننده قرآن با صوت تلاوت می‌ شود. پس از آن استاد قرآن آیات تلاوت شده را نیز برای حاضران تفسیر می‌ کند.

وی در خصوص اجرای ۲ طرح بزرگ رحله و پنجره رو به آسمان هم توضیحاتی داد و گفت: در طرح رحله اوقات فراغت افراد ۱۰ تا ۱۸ سال با حفظ ۴ جزء از قرآن سپری و در طرح دیگر نیز ۵ جزء قرآن برای کلیه رده‌های سنی برگزار می‌ شود.

مدیرکل ارشاد فارس این نمایشگاه را حاصل تلاش و همت داریوش نویدگویی در شیراز دانست و افزود: این نمایشگاه تا آخر ماه مبارک رمضان در سازمان های مختلف شهر راه اندازی می شود.