بدون یاهو مسنجر، محمدعلی کلی، ارج و خیابانی هرگز

مهرآباد - علیرضا لبش: چند روزی است که خبرهای دردناکی درباره از بین رفتن نوستالژی ها به گوش می رسد. تعطیل شدن کارخانه ارج که همه ما با آب گرمکن و بخاری هایش هزار تا خاطره داریم. مرگ حبیب خواننده که چقدر با آهنگهایش اشک ریختیم و زنجه موره کردیم. تعطیلی یاهومسنجر که چقدر در آن با بقیه با اسم ها و عناوین جعلی چت و گفتگو کردیم و بقیه را سر کار گذاشتیم یا توسط بقیه سر کار رفتیم. مرگ اصغر بیچاره که یکی در میان در فیلم های سینمایی و تلویزیونی حاضر بود. پر کشیدن محمدعلی کلی از جمع مان که همه ورزشی ها و حتی فوتبالدوستان را داغدار کرد و عده ای هم برایش مراسم ختم و حجله برگزار کردند. دیگر بس است. لطفا بیایید مواظب نوستالژی ها و نوستالژی سازان باشیم و اجازه ندهیم که آن ها را هم از ما بگیرند. چند تا از این نوستالژی هایی که در حال از بین رفتن هستند را برایتان می گویم:

1-گزارش فوتبال با صدای مخملی و خاطره انگیز جواد خیابانی: تصور کنید که از امروز جواد خیابانی و سرهنگ علیفر در فوتبال و مخصوصا فوتبال اروپا نباشند. می توانید حدس بزنید که چه فاجعه رخ می دهد؟!

2-برنگشتن بارش باران در انتخابات بعدی: تصور کنید که دیگر در سخنرانی ها از این جملات معروف : از ساعت چند اینجا وایسادین؟ و آن عضو شیرده را لولو برد و آب را بریزید جایی که احساس سوزش دارید، خبری نباشد. از الان احساس افسردگی نمی کنید؟!

3- خبر اختلاس های میلیاردی: ما این چند ساله به این اخبار عادت کرده ایم و نمی توانیم تصور کنیم که روزی بگویند دیگر خبری از اختلاس نیست.

4- غم عصر جمعه : شنیده شده که طرحی پیشنهاد شده که به جای پنجشنبه و جمعه، جمعه و شنبه تعطیل شود. آن وقت ما با غم غروب جمعه چه کار کنیم؟! بله درست است که با این طرح هموطنان شیرازی به آرزوی دیرینشان برای تعطیلی روز شنبه می رسند اما ما که به این چیزها عادت نداریم. از دوران مدرسه تا به امروز عادت کرده ایم که برای مشق های ننوشته و کارهای نکرده در روز تعطیل عزا بگیریم.

5- ادامه نیافتن اخراجی ها و رسوایی ها: ما این سالها به سه گانه ها و پنج گانه های استاد عادت کرده ایم و از همه آن ها نوستالژی داریم. استاد ادامه بده لطفا.