به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار با آیت الله حسینی بوشهری اظهار داشت: با وجود تحریم‌ها و چالش‌های اخیر طی ۲ سال گذشته جهاد کشاورزی توانسته در اقتصاد مقاومتی موفق باشد.

وی با بیان این که جشن خودکفای گندم در قم برگزار خواهد شد، عنوان کرد: تولیدات محصولات در استان قم بیش از حد پیش بینی بوده است و ما با وجود در دست داشتن ۴۶ صدم درصد از اراضی کشور بیش از نیم درصد تولید محصول کشور را داریم.

رئیس جهاد کشاورزی استان قم بیان داشت: هشت درصد تخم مرغ و پنج درصد گوشت قرمز کشور در قم تولید می‌شود و بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد محصولات قم به تهران و سایر استان‌ها صادر می‌شود.

۴۵۰۰ میلیون متر مکعب روان آب به قم به صفر رسیده است

وی ابراز کرد: در گذشته ۴۵۰۰ میلیون متر مکعب روان آب به قم وارد می‌شد که این میزان به صفر رسیده است.

طلایی تصریح کرد: در استان قم ۱۸ درصد اراضی توجیه اقتصادی نداشت و به جای آن گیاهان دارویی و توسعه باغات پسته جایگزین شد.

وی اظهار کرد: بنا به گفته وزارت کشاورزی ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی استفاده می‌شود و از این میزان ۵۰ درصد آب هدر می‌رود و لازم است با روش‌های نوین آبیاری از هدر رفتن آب جلوگیری کنیم.

رئیس جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اسناد اراضی کشاورزی عنوان داشت: سند چهار هزار هکتار از استان قم به صاحبان آنها اعطا شد.