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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم:

جشن خودکفای گندم در قم برگزار می‌شود

جشن خودکفای گندم در قم برگزار می‌شود

قم - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با بیان این که جشن خودکفای گندم در این استان برگزار خواهد شد، عنوان کرد: تولیدات محصولات در استان قم بیش از حد پیش بینی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار با آیت الله حسینی بوشهری اظهار داشت: با وجود تحریم‌ها و چالش‌های اخیر طی ۲ سال گذشته جهاد کشاورزی توانسته در اقتصاد مقاومتی موفق باشد.

وی با بیان این که جشن خودکفای گندم در قم برگزار خواهد شد، عنوان کرد: تولیدات محصولات در استان قم بیش از حد پیش بینی بوده است و ما با وجود در دست داشتن ۴۶ صدم درصد از اراضی کشور بیش از نیم درصد تولید محصول کشور را داریم.

رئیس جهاد کشاورزی استان قم بیان داشت: هشت درصد تخم مرغ و پنج درصد گوشت قرمز کشور در قم تولید می‌شود و بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد محصولات قم به تهران و سایر استان‌ها صادر می‌شود.

۴۵۰۰ میلیون متر مکعب روان آب به قم به صفر رسیده است

وی ابراز کرد: در گذشته ۴۵۰۰ میلیون متر مکعب روان آب به قم وارد می‌شد که این میزان به صفر رسیده است.

طلایی تصریح کرد: در استان قم ۱۸ درصد اراضی توجیه اقتصادی نداشت و به جای آن گیاهان دارویی و توسعه باغات پسته جایگزین شد.

وی اظهار کرد: بنا به گفته وزارت کشاورزی ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی استفاده می‌شود و از این میزان ۵۰ درصد آب هدر می‌رود و لازم است با روش‌های نوین آبیاری از هدر رفتن آب جلوگیری کنیم.

رئیس جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اسناد اراضی کشاورزی عنوان داشت: سند چهار هزار هکتار از استان قم به صاحبان آنها اعطا شد.

کد مطلب 3685854

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