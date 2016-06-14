«رونالد کومان» سرمربی تیم فوتبال اورتون شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کومان جایگزین «روبرتو مارتینس» در گودیسون پارک خواهد شد. مارتینس اسپانیایی در ماه مه از سمت خود برکنار شده بود.

باشگاه اورتون در بیانیه ای نوشت: «باشگاه ساوتهمپتون جدایی کومان را تایید کرده و این مربی مذاکرات خود را با باشگاه اورتون نهایی کرده است.

مربی پیشین تیم های والنسیا و فاینورد نسبت به پیوستن به اورتون ابراز شادمانی کرد و گفت: من به این باشگاه، به تیم، به هواداران و به توانایی مان اعتقاد دارم؛ اینکه ما می توانیم در آینده موفق باشیم. اورتون باشگاهی است با تاریخی بزرگ و جاه طلبی درست. این برای من افتخار است که بخشی از آنچه باشم که می خواهیم آن را به دست بیاوریم. من آماده ملاقات با هر کسی در باشگاه هستم تا برای فصلی بزرگ آماده شویم.

«بیل کنرایت»، رئیس باشگاه اورتون، گفته که کومان گزینه نخست آنها برای جایگزینی مارتینس بوده است. وی گفت: از اینکه این مرد را به عنوان نفر شماره یک خود به خدمت گرفته ایم خوشحالیم و اکنون در این فکریم تا یک مدیر ورزشی به خدمت بگیریم.