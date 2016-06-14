تذکر به سه وزیر درباره کوتاهی در حفاظت از منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز، تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس‌جمهور و مسئولان اجرایی، از سوی هیات رئیسه مجلس قرائت شد.

بر این اساس، محمد حسن‌نژاد نماینده مرند و جلفا در تذکر به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق و دستمزدهای چند ده‌میلیونی توسط باند خاص در منطقه آزاد ارس شد.

مجمع نمایندگان استان فارس و نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و محمدعلی وکیلی نماینده تهران در تذکر کتبی مشترک به وزرای جهاد کشاورزی، کشور و دفاع خواستار توضیح درباره علت عدم برنامه‌ریزی صحیح و ایجاد تمهیدات مناسب برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی که منجر به آتش‌سوزی و نابودی چند ده‌هزار هکتار جنگل شده است، شدند.

علی کاظمی نماینده پلدختر و محمدرضا ملکشاهی‌راد نماینده خرم‌آباد به همراه سه نماینده دیگر در تذکر مشترک به وزیر جهاد کشاورزی خواستار جلوگیری از تلفات احشام در استان لرستان و شیوع تب برفکی شدند.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در تذکر کتبی به وزیر اطلاعات بر لزوم مقابله با تحریک احساسات قومی و مذهبی توسط برخی گروه‌ها در غرب کشور تاکید کرد.

این نماینده مجلس همچنین در تذکر کتبی به وزیر علوم خواستار جلوگیری از تضییع حقوق ۶۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در قراردادهای جدید شد.

سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر نیز در تذکر کتبی به وزیر کشور بر لزوم جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی اتباع افغانی و پاکستانی به کشور و اسکان آنها در حاشیه شهرها تاکید کرد.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه نیز در تذکر مشابه به وزرای کشور، صنعت، تعاون و امور خارجه خواستار جلوگیری از اشتغال اتباع بیگانه در شهرک‌های صنعتی شد.

هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور نیز در تذکر کتبی به رئیس‌جمهور بر لزوم انتقال تمام امور زنان سرپرست خانوار از سازمان بهزیستی به کمیته امداد جهت حفظ حقوق آنها تاکید کرد.