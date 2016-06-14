مدیران قرچک موظف به سرکشی ماهیانه به خانواده ایثارگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور صبح سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ ایثار و شهادت و هیئت امنای مقبره شهدای گمنام شهرستان قرچک با اشاره به ضرورت حفظ و حراست از سنگر مساجد اظهار داشت: امام راحل و مقام معظم رهبری، توجه ویژه ای به سنگر مساجد داشتند و باید با همه توان و ظرفیت این سنگر معنوی و مذهبی حفظ شود.

فرماندار قرچک با اشاره به حضور پرشور مردم در ایام ماه مبارک رمضان در مساجد و در پیش بودن ایام لیالی قدر افزود: باید برنامه ریزی ویژه ای برای برگزاری برنامه های شب های قدر در مساجد شهرستان قرچک انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت های فرهنگی گلزار شهدای گمنام شهرستان قرچک ادامه داد: باید برنامه های ویژه ای در ایام ماه مبارک رمضان در این مکان فرهنگی و معنوی برگزار شود.

فرماندار قرچک در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از ایثار و رشادت های شهدا و جانبازان انقلاب اسلامی گفت: رزمندگان به عنوان مولفه اصلی فرهنگ ایثار و شهادت نباید به فراموشی سپرده شوند.

وی با اشاره به عزم مسئولان شهرستان قرچک برای خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران بیان داشت: خوشبختانه توفیقات خوبی در این زمینه به دست امده که کسب رتبه اول شهرستان قرچک در طرح سپاس، این مهم را به اثبات می رساند.

فرماندار قرچک با تأکید بر ضرورت سرکشی به خانواده شهدا و ایثارگران متذکر شد:مدیران شهرستان موظفند هرماه به خانواده ایثارگران سر بزنند و این برنامه بایستی در طول ماه مبارک رمضان با قوت بیشتری انجام شود.