به گزارش مهر ، اين نويسنده و پژوهشگر عرفان وفلسفه با اعلام اين خبر افزود : نوشتن داستاني درباره زندگي ، سيره و شخصيت پيامبر اكرم (ص)را آغاز كرده و اميدوارم تا پايان سال جاري بتوانم كار نگارش را به پايان رسانده و به چاپ نوشته هاي خود بپردازم .

يثربي همچنين سال پيامبر اعظم (ص) و بزرگواري جشنواره اي با اين عنوان را فرصتي مناسب و ارزشمند براي شناخت و معرفي بهتر و عميق تر حضرت محمد (ص) دانست و افزود : در وهله نخست از پژوهشگران و نظريه پردازان بخواهيم تا به تحقيق درباره رسول اكرم (ص) پرداخته و چهره والاي ايشان را آن گونه كه شايسته و بايسته است به ما معرفي كنند ، آنگاه خود به مطالعه در مورد سيره و شخصيت اين بزرگواربپردازيم .

وي برگزاري همايش ، مراسم مديحه و شعرخواني رابراي شناخت پيامبر (ص) ناكافي دانست و بيان كرد : همه اينها اقداماتي است كه در عين خوب بودن ، كارآيي چنداني نداشته و ما را با شخصيت حقيقي پيامبر آشنا نمي كند .

جشنواره الكترونيكي پيامبر اعظم (ص) از 17/5/85 آغاز به كار كرده و علاقه مندان مي توانند آثار خود را در رشته هاي مختلفي چون شعر ، عكاسي ، نماهنگ ، گرافيك ، كاريكاتور ، داستان كوتاه ، فيلم كوتاه و ...تا 12 آذر به نشاني www.payambar.ir ارسال كنند و يا براي اطلاعات بيشتر به همين سايت مراجعه كنند .