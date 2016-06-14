به گزارش خبرگزاری مهر، متن یادداشت حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه که امروز (سه شنبه) در فضای مجازی منتشر شد به شرح ذیل است:

اجلاس بیستمین سالگرد انعقاد معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای (CTBT) در سطح وزرا و با شرکت ۱۱۰ کشور در مقر دبيرخانه اين معاهده در وين برگزار مي شود. براساس این پیمان تمام آزمایشات هسته‌ای که به منظور تولید سلاح هسته‌ای انجام می‌پذیرد، ممنوع شده است.

جمهوری اسلامی ایران از اعضای اصلی این معاهده بوده که آن را امضا کرده است و برای همین در این اجلاس شرکت کرده است تا دیدگاه‌های خود را در قبال این معاهده ۲۰ سال بعد از انعقاد آن با کشورهای دیگر در میان بگذارد.

به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی این معاهده محدود کردن امکان گسترش و توسعه سلاح‌های هسته‌ای از طریق منع تمام انواع آزمایشات هسته‌ای بوده است که متاسفانه این هدف آن طور که مورد نظر کشورهای غیرمتعهد بوده محقق نشده است.

اعتقاد و انتظار كشورهاي عدم تعهد از جمله ايران اين است که سی. تی. بی. تی واقعا به‌عنوان معاهده‌ای برای محدود کردن توسعه سلاح‌های هسته‌اي و نه فقط محدود کردن «انفجارات هسته‌ای» که یک هدف بسیار محدودتری هست، به آن نگاه شود.

درست است كه این معاهده توانسته است انجام آزمایشات هسته‌ای و انفجارات هسته‌ای را از طریق محدود کردن کشورهای هسته‌ای براي انجام اين نوع انفجارات هسته ای به مقدار زیادی پایین بیاورد، اما انتظار کشورهای عدم تعهد از همان روز اجرایی شدن معاهده این بود که اهداف سی. تی. بی. تی فراتر از این دیده شود و کلا کشورهای هسته‌ای با محدود کردن تمام روش‌هایی که برای ارتقای سلاح‌های هسته‌ای خود انجام می‌دهند، توسعه سلاح‌های هسته‌ای را محدود کنند.

همچنین یکی از نگرانی‌هایی که ايران در این اجلاس مطرح خواهد کرد این است که اصرار برخی از کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی در جريان شكل دهی به گروههای منطقه ای برای اجرای اين معاهده مبنی بر اينكه اسرائیل در گروه کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا قرار بگیرد، باعث شده است كه گروه مهمی از کشورها در منطقه خاورميانه و جنوب آسيا نتوانند در همه ساز و کارهای دبیرخانه CTBT نقش ایفا کنند.

ايران در زمان مذاکرات و بعد از آن از روز اول که این معاهده امضا شد این نگرانی خود را ابراز کرد که کشورهای دیگر نمی‌توانند برای گروه کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا تصمیم بگیرند و حق ندارند كه رژیم اسرائيل را که مشروعیتی از نظر کشورهاي عضو اين گروه ندارد را به آن تحمیل کنند.

این موضوع باعث شده است كه گروه خاورمیانه و جنوب آسیا به عنوان مخالفت با عضويت اسرائيل در اين گروه طی این ۲۰ سال با تشکیل و موجودیت رسمی اين گروه مخالفت نموده است و همين امر باعث شده است كه اعضای اين گروه نتوانند در همه ساز و کارهای دبيرخانه معاهده نقش ایفا کنند.

به نظر ايران بعد از بيست سال مخالفت اعضای اين گروه با عضويت اسرائيل وقت آن رسيده است كه اين موضوع حل شود و مثلا اسرائيل به گروه بندی ديگری منتقل شود.

در مجموع ۱۸۳ کشور این پیمان را امضا کرده‌ كه از این تعداد ۱۶۴ کشور آن را تصویب هم کرده اند. برای اجرایی شدن این معاهده تصویب آن توسط هشت کشور ديگر شامل آمريكا، چين، اسرائيل، مصر، ايران، هند، پاكستان و كره شمالی نیز نیاز است، كه سه كشور آخر حتي معاهده را امضاء هم نكرده اند.