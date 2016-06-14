افزایش تولیدات اقتصاد کشور را در مقابل تهدیدات مقاوم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک ظهر سه شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی که بمناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی در شهرستان تاکستان برگزار شد اظهار کرد: بخش کشاورزی در شرایط سخت تحریم اقتصادی توانست با رشد مثبت نقطه اتکاء اقتصاد کشور باشد.

وی بیان کرد: بخش کشاورزی توانایی لازم را دارد که در سخت ترین شرایط بتواند اقتصاد کشور را هدایت کند.

ابراهیمی پاک با بیان اینکه مبنای تشکیل جهاد سازندگی؛ رفع محرومیت از چهره روستاها و کمک به روستاییان و افراد نیازمند است گفت : با تشکیل جهاد سازندگی؛ خدمات بسیار زیادی به جامعه روستایی ارائه شد.

وی تاکید کرد: امروز نیز باید با تولیدات در بخش کشاورزی گامهای اساسی را برداریم تا بتوانیم خود اتکایی را به مرحله اجرا رسانده و در دنیا سربلند باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کشاورزی از کمبود منابع آبی بسیار رنج می برد که باید با مدیریت بهینه و اجرای سیستم های نوین از این منابع بهره برد.

ابراهیمی پاک تصریح کرد: باید بهره وری را در بخش کشاورزی ارتقاء داد و با اجرای برنامه های آموزشی و فنی و همچنین بالا بردن ترویج عملکرد محصول در هکتار را افزایش داد.

وی اظهار داشت: متاسفانه بخش کشاورزی از نظر سرمایه گذاری در شرایط مناسبی نیست که می توان شرایط را برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم کرد.

رئیس جهاد کشاورزی قزوین تاکید کرد: راه اندازی واحدهای نیمه تمام، افزایش تولید و زمینه اشتغال برای افراد جدید ایجاد خواهد کرد.

ابراهیمی پاک خاطر نشان کرد: میزان تولیدات کشاورزی در استان قزوین ۴ میلیون تن در سال است که با اجرای طرح های جدید و مدیریت منابع و ارتقاء بهره وری تولیدات استان به بیش از ۷ میلیون تن خواهد رسید.