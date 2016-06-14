پرداخت به موقع مالیات موجب افزایش رفاه جامعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، جاسم جادری با اشاره به زمان ارائه اظهارنامه مودیان مالیاتی در خرداد و تیرماه، عنوان کرد: پرداخت به موقع مالیات موجب پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر کشور می شود و نیاز است در این خصوص فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی و تجاری استان هرمزگان، افزود: هرمزگان به عنوان دروازه تجارت و اقتصاد ایران اسلامی همواره از استان های برتر کشور در کسب درآمدهای مالیاتی بوده است.

استاندار هرمزگان به برنامه های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و بیان داشت: توجه ویژه به ظرفیت های داخلی کشور رکن اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است که درآمدهای مالیاتی از ظرفیت های مهم کشور در این زمینه هستند و با وصول به موقع مالیات از مودیان می توان از این درآمدها در راستای رشد و توسعه کشور استفاده کرد.

جادری تصریح کرد: در سال اقتصاد مقاومتی باید ضمن فرهنگ سازی برای پرداخت مالیات، این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که پرداخت مالیات افزایش رفاه مردم را در پی خواهد داشت و موجب توسعه نظام سلامت، آموزش و کاهش فقر در جامعه می شود.

وی گفت: پرداخت مالیات نوعی مسئولیت اجتماعی محسوب می شود که اقشار مختلف برحسب توانایی خود در این مسئولیت مشارکت می کنند و در راستای پیشرفت جامعه خود گام برمی دارند.