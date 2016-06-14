فرهنگ ازدواج اسلامی بر جامعه حاکم شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر تکبند ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه قرآنی در جمع خبرنگاران گفت: راه اندازی نمایشگاه قرآنی در دادگستری موجب خواهد شد که فضای معنوی در این مجموعه حاکم شود.

وی با اشاره به اینکه اگر مباحث دینی و معنوی در جامعه مد نظر قرار گیرد شاهد کاهش امار طلاق خواهیم بود تاکید کرد: اگر ۱۰ طلاق در جامعه روی دهد به همین اندازه آسیب به جامعه وارد می شود و هماهنگونه که چند سال پیش از سونامی طلاق خبر دادم امروز نیز باید این وضعیت ساماندهی شود.

رئیس دادگستری شیراز یادآور شد: باید به تمامی موادر توجه داشته باشیم که برای شروع یک زندگی باید مراسم عروسی و جشن اسلامی برگزار شود.

تکبند یادآور شد: در سال ۹۴ کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی پرونده طلاق را شاهد بودیم، اما متاسفانه روزمرگی که اکنون در دادگستری دچار آن هستیم باعث شده که درخواست های طلاق بدون بررسی به حکم منجرب شود.

وی تصریح کرد: باید چرایی وضعیت طلاق در جامعه مورد بررسی قرار گیرد و با افزایش مباحث مشاوره ای کاهش بیشتر طلاق را در جامعه شاهد باشیم.

رئیس دادگستری شیراز افزود: در تلاش هستیم تا پرونده های طلاق در پروسه های مشاوره حل و فصل کنیم اما با مقاومت مردم روبرو می شویم اما پس از مشاوره درصد بالایی موفق به ادامه زندگی هستند.

تکبند ادامه داد: متاسفانه امروزه خانواده ها کمتر به حل اختلاف میان زوجین توجه می کنند و آنان را به حال خود رها کرده اند در حالیکه امروز زمان آن رسیده است که این فرهنگ به میان مردم بازگردد.

وی با بیان اینکه فرهنگ ازدواج باید برای مردم جامعه شکل واقعی پیدا کند، گفت: به چه دلیل باید تاریخ تولد ملاک میزان مهریه یک فرد باشد و امروز شاهد هستیم که این افزایش بی رویه مهریه باعث بروز مشکلات در خانواده ها شده است.