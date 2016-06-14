کتاب «بازخوانی خطبه های انقلابی امام حسین(ع)» ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بازخوانی خطبه های انقلابی امام حسین(ع)» نوشته عبدالوهاب حسین (رهبر انقلاب بحرین) ترجمه شده و به زودی از سوی دفتر نشر معارف منتشر می شود. این کتاب ترجمه «قرائه فی بیانات ثوره الامام الحسین(ع)» است که به همت دکتر حجت الله فسنقری و ام البنین قزلسفلو ترجمه شده است و در مرحله آماده سازی برای چاپ است.

در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: تبیین روش انقلابی امام حسین(ع) با استفاده از شناخت جوانب حرکتی و نتایج فکری، فقهی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی آن در بیانات آن حضرت؛ به این امید که روش انقلابی وی چراغ راه انقلابی های مومن باشد. هدف بحث حاضر پرداختن به بنیانهای علمی خطبه اسلامی انقلابی نیست.

قیام کربلا مختص به زمان، مکان و شخص معین و خاصی نیست، بلکه کربلا خلاصه بسیاری از قوانین نبرد حق و باطل و عصاره بسیاری از ارزشها و اصولی است که اصلاحگر هر مکان و زمانی می باشد بنابراین هر زمینی کربلا و هر روز عاشورا است.

به همین دلیل ما نیز باید در درجه اول مظلومانی باشیم که با ظلم و ستم به نبرد بپردازیم و در درجه دوم دوستداران و پیروان فرمانده این انقلاب جاوید بوده و قیام و هدایتگری ایشان را سرلوحه و سرمشق خود قرار دهیم و باید درباره این انقلاب و جریانات آن بسیار بیاندیشیم تا عبرتها، درسها و قوانین کلی حاکم بر واقعیتهای حاکم بر آن را دریابیم.

یکی از بهترین راههای درک عبرتها و درسهای آن، این است که بیانات خود فرمانده معصوم این انقلاب جاوید و سخنان شرکت کنندگان در این حماسه را قبل از وقوع این انقلاب و در حین آن، مورد بررسی قرار دهیم چرا که همین سخنان، بسیاری از حقایق، قوانین و فرامین کلی را روشن می سازد.

مشخصات نویسنده

عبدالوهاب حسين کيست؟ اين انقلابي ۶۲ ساله، دارنده مدرک کارشناسي رشته فلسفه و جامعه‌شناسي از دانشگاه کويت است که به جرم "قانون‌شکني"، "شرکت در توطئه تغيير نظام" و "برقراري تماس با گروه‌هاي خارجي" از سوي رژيم آل خليفه به حبس ابد محکوم شده است.

"عبدالوهاب حسين" که در بين انقلابيون بحريني عموماً با لفظ «استاد» و لقب "مُفجّر الثورة (آغازگر انقلاب) " خطاب مي‌شود رهبر و مؤسس گروه انقلابي «تيار الوفاء الإسلامي» است. اين گروه را شايد بتوان از حيث نظري و عملي نزديكترين گروه به مباني انديشگي انقلاب اسلامي ايران دانست. وي پيش‌تر همراه گروه "الوفاق" بود، ولي پس از مماشات نسبي اين گروه با رژيم به‌ويژه در تحولات سال ۲۰۰۵ ميلادي از اين گروه جدا شد.

انفجار انقلاب

وي نخستين کسي بود که در انقلاب ۱۴ فوريه بحرين از صبح زود در صف اول تظاهرکنندگان به ميدان آمد؛ زيرا در واقع او بود كه جوانان را به ايجاد تظاهرات براي اصلاحات تشويق كرده بود. استاد از چند روز قبل، در سخنراني در جمع جوانان بحريني گفته بود كه ما اصلاحات را طلب خواهيم كرد، ولي اگر حكومت خون كسي را بريزد، تنها خواسته ما «اسقاط نظام» خواهد بود. وی در روزهاي اول شروع انقلاب دستگير شد. در سخنراني که در روزهاي اول انقلاب در جمع انقلابيون ايراد کرد به صراحت از تغيير نظام در بحرين سخن گفت و در برابر برخي صحبت‌ها در مورد اکتفا به سلطنت مشروطه اعلام کرد: در اينجا دو سقف براي مطالبات مطرح شده است: سقف تغيير نظام و سقف سلطنت مشروطه. من معتقدم سقوط حکومت کاملاً امکان‌پذير است و اگر از اين خواسته کوتاه بياييم سلطنت مشروطه هم عملاً غيرقابل تحقق مي‌شود چرا که گفت‌وگو با حکومت براي اقامه نظام مشروطه چند روز يا چند هفته نخواهد بود و ماه‌ها به طول مي‌انجامد و شور انقلابي از بين مي‌رود که مذاکرات بدون اين فضاي انقلابي قطعاً شکست خورده است.

درباره عبدالوهاب حسين نقل شده که در زندان يکي از مسئولان حکومتي با وي ديدار کرد و از وي درخواست کرد که از پادشاه و نخست‌وزير عذرخواهي کند تا همانند اعترافات «آيات القرمزي» از وي تصويربرداري و منتشر شود که وي در پاسخ عنوان مي‌کند:. اما مسأله عذرخواهي محال است که انجام شود، بلکه آن کس که در حق ملت ستم کرده بايد عذر بخواهد.

...................

دفتر نشر معارف درباره شناخت بحرین کتاب «انقلاب کرامت در بحرین» (مجموعه گفتارها و گفتگوهای انقلابیون بحرینی و صاحب نظران) را به کوشش ایمان نوروزی منتشر کرده است و به زودی کتابهای دیگر استاد عبدالوهاب حسین و مجموعه آثار آیت الله شیخ عیسی قاسم (رهبر شیعیان بحرین) را نیز ترجمه و منتشر می نماید.