پاکستان از اردن جنگنده «اف۱۶» می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، سرلشکر «عالم ختک» از مقامات ارشد وزارت دفاع پاکستان در نشست مشترک شورای امور دفاعی و خارجی مجلس سنای پاکستان گفت: پس از آنکه کنگره آمریکا با فروش ۸ جنگنده «اف ۱۶» به پاکستان مخالفت کرد اکنون اسلام آباد در نظر دارد ۱۶ جنگنده «اف۱۶ » دست دوم را از کشور اردن خریداری کند.

وی در ادامه افزود: پاکستان در نظر دارد جنگنده های نسل پنجم را از کشورهای روسیه و فرانسه خریداری کند.

این جنگنده های «اف ۱۶» که در سال ۱۹۸۰ ساخته و در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط اردن ارتقا یافته اند باید دوباره توسط پاکستان ارتقا یابند. پاکستان در سال ۲۰۱۴ نیز جنگنده های «اف۱۶ » از اردن خریداری کرده و به ناوگان هوایی نظامی خود اضافه کرده است.

لازم به ذکر است دولت آمریکا قرار بود ۸ فروند جنگنده «اف ۱۶» را در راستای مبارزه با تروریسم در اختیار پاکستان قرار دهد اما نمایندگان کنگره آمریکا بدلیل عدم مبارزه ارتش پاکستان با گروه تروریستی «شبکه حقانی» با طرح واگذاری جنگنده ها به پاکستان مخالفت کردند.

روابط پاکستان و آمریکا پس از این رویداد رو به افول نهاد تا جایی که دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا از پیوستن هند به گروه تامین کنندگان هسته ای حمایت کرد و این اقدام واشنگتن باعث نارضایتی مقامات پاکستان شد.