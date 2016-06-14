۹۸ زندانی جرائم غیر عمد خراسان جنوبی چشم انتظار کمک خیران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی اربابی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از این تعداد ۶۷ نفر به دلیل بدهی مالی، ۲۴ نفر عدم توان پرداخت مهریه، چهار نفر نفقه و سه نفر نیز به دلیل دیه در زندان ها به سر می برند.

وی با بیان اینکه برای آزادی این افراد نیازمند ۱۱ میلیارد تومان هستیم، افزود: ستاد دیه می تواند تا سقف شش میلیارد تومان را تخفیف گرفته و تنها با کمک پنج میلیاردی مردم، بانک ها و خیرین، این افراد به آغوش خانواده باز می گردند.

اربابی با بیان اینکه از این تعداد زندانی غیر عمد، چهار نفر خانم هستند، افزود: عدم تفاهم زوجین و شناسایی خانواده ها در ازدواج، عدم آگاهی مردم نسبت به جرائم و جدی نگرفتن الحاقیه بیمه خودروها از عوامل بروز جرائم غیرعمد است.

وی با اشاره به برگزاری جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، افزود: این مراسم در دوم تیرماه سال جاری برگزار شده و امید است در آن شاهد کمک زیادی از سوی خیرین، مردم و مسئولان باشیم.

اربابی اظهار کرد: در سال کذشته ۱۲۷ زندانی جرائم غیرعمد با بدهی پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در استان آزاد شدند.

وی با بیان اینکه کمک های مردمی در سال گذشته برای آزادی این تعداد زندانی ۱۴۴ میلیون تومان بوده است، گفت: همچنین ۴۲۷ میلیون تومان کمک ستاد دیه کشور و سه میلیارد تومان نیز گذشت شاکیان بوده است.

اربابی بیان کرد: امید است ۹۸ زندانی غیرعمد نیز تا پایان سال جاری با استفاده از تسهیلات بانکی، کمک سایر نهادها و مردم آزاد شوند.

۷۵ درصد زندانی ها زیر خط فقر هستند

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی با بیان اینکه متاسفانه ۷۵ درصد زندانی های استان زیر خط فقر هستند، افزود: خانواده های زندانی ها افرادی مستضعف بوده که باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی اعتیاد را شیطانی کبیر در جرائم دانست و گفت: ۷۰ درصد زندانی ها با هر عنوان جرمی که وارد زندان می شوند، اعتیاد دارند.

اربابی با بیان اینکه زندانی شدن افراد آسیب های زیادی را برای خانواده هایشان به دنبال دارد، اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد زندانی ها به طلاق کشیده می شود.

وی با اشاره به مهریه های بالا از سوی زوجین، بیان کرد: به هیچ عنوان به افرادی که به خاطر مهریه زندانی شده اند، کمک بلاعوض نمی کنیم.

اربابی با تاکید بر اینکه این دسته از زندانی ها باید از تسهیلات بانکی استفاده کرده و به طلاق منجر شود، افزود: متاسفانه عدم پرداخت مهریه و نفقه رتبه دوم را در زندانی شدن افراد دارد.

رسانه ها، دولتی ها را نسبت به مشکلات زندانیان حساس کنند

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی با بیان اینکه باید روحیه گذشت، عفو و فداکاری در جامعه نهادینه شود، اظهار کرد: رسانه ها در نهادینه کردن این فرهنگ تلاش کنند.

وی ادامه داد: همچنین نشریات و رسانه ها در حساس سازی نماینده ها، بانک ها، مسئولان و دولتی ها نسبت به مشکلات خانواده های زندانی ها تلاش کنند.