مدیران خراسان شمالی در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند

به گزار ش خبرنگار مهر، محمدعلی سالاری ظهر امروز در جلسه ستاد انتفاضه و قدس و هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی خراسان شمالی اظهار داشت: عدم حضور مسئولان در راهپیمایی روز قدس سال گذشته و عدم حضور در مراسم ۱۴ و ۱۵ خردادماه امسال، گلایه مردم را به دنبال داشت چراکه مردم فهیم خراسان شمالی از مدیران بخصوص مدیران ارشد استان انتظار حضور در راهپیمایی‌ها و مراسم مذهبی رادارند.

سالاری افزود: حضور مدیران در مراسم مختلف نشان‌دهنده اهمیت به موضوع و انتقال این حس به مردم است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکا موضوع جدیدی است که امسال برای نخستین بار در سراسر کشور از ۶ تا ۱۲ تیرماه برگزار می‌شود.

سالاری اظهار داشت: با توجه به اینکه ۶ تیرماه سالروز سوءقصد به جان مقام معظم رهبری، هفتم تیرماه سالروز بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رسیدن ۷۴ نفر از مسئولان کشوری است و همچنین هشتم تیرماه سالروز بمباران شیمیایی سردشت، یازدهم تیرماه سالروز به شهادت رسیدن شیخ صدوقی چهارمین شهدید محراب و دوازدهم تیرماه سرنگون شدن هواپیمای مسافربری را داشته‌ایم، امسال برنامه‌های ویژه را برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: برنامه‌های هفتم تیرماه جاری مصادف شده با ۲۱ ماه رمضان که به همین منظور مراسم در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) بجنورد برگزار می‌شود و حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی امام‌جمعه بجنورد در مورد این روز سخنرانی خواهند کرد.

این مسئول تصریح کرد: همچنین بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده راهپیمایی روز قدس تا ساعت ۱۲ به پایان خواهد رسید که پس از سخنرانی و نماز جمعه برگزار خواهد شد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تأکید کرد: فضاسازی مناسب از طرف دستگاه‌ها و مسئولان برای حضور پرشور مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس باید انجام شود تا همانند راهپیمایی روز ۲۲ بهمن سال گذشته حضور بیش از ۱۲۰ هزار نفری مردم را در بجنورد شاهد باشیم.

سالاری تصریح کرد: سال گذشته ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر از مردم بجنورد در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند که امسال این تعداد باید به بیش از ۱۲۰ هزار نفر رسانده شود.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و مدارس استان باید برنامه‌ای برای بازخوانی حقوق بشر آمریکا در طول سال داشته باشند و فقط معطوف به یک هفته نباشد.