به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عابدی کیاسری گفت: یکی از اولویت‌های کارگروه در سال جدید کمک به انتقال فناوری واکسن های مورد نیاز ایران از خارج کشور مانند واکسن Hib، پنتاوالان، روتاویروس، پاپیلومای انسانی و واکسن های نوترکیب دامی است.

وی افزود: البته ما تنها وارد کننده فناوری واکسن از دیگر کشورها نیستیم بلکه امسال به انتقال فناوری برخی از واکسن های تولیدی کشور به کشورهای درخواست کننده نیز ورود خواهیم کرد.

به گفته عابدی، از دیگر اقدامات مهم این کارگروه در سال جاری کمک به انتقال بسته حمایتی شامل برند، نام تجاری و کمک های تکنیکی از موسسه رازی به شرکت های فعال در حوزه واکسن در کشور است.

نایب رئیس کارگروه واکسن ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی یکی از مهم ترین دستور کارهای کارگروه را توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه واکسن عنوان کرد و گفت: امسال تلاش خواهیم کرد که تعداد شرکت های مستقر در مراکز رشد را به ۶۰ شرکت افزایش دهیم و از فعالیت شرکت های خصوصی حمایت کنیم.

وی بیان کرد: کمک به راه اندازی خطوط تولیدی جدید در داخل و خارج از کشور با جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز یکی از اقداماتی است که در سال جاری پیگیری خواهیم کرد.

عابدی کمک به انتقال فناوری از موسسه رازی به شرکت های خصوصی و کمک به افزایش تعداد شرکت هایی که موفق به کسب عنوان دانش بنیان شده اند را نیز جزء اولویت های کارگروه دانست.