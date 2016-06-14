شهرستان های استان تهران به سمت آبیاری زیرسطحی و میکرو بروند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی اشرف منصوری در جلسه مشترک شورای هماهنگی ستاد مقاومتی و شورای فرهنگی تحقیقات به اهمیت آبیاری تحت فشار در شهرستان ها اشاره کرد و گفت: باید تمامی شهرستان ها به سمت آبیاری زیرسطحی و سپس آبیاری میکرو و تیپ بروند، چراکه آبیاری بارانی آنطور که باید راندمان مطلوب در تولید و بهره وری را ایجاد نمی کند.
منصوری با اشاره به اینکه ضرورت آبیاری بارها اعلام شده است، عنوان کرد: در ورامین سالانه با یک و نیم متر افت آب های زیرزمینی مواجه می شویم که این بحران است.
وی با بیان اینکه در استان قزوین در مزارع گندم آبیاری زیرسطحی انجام می شود، گفت: میزان اثر بخشی این سامانه آبیاری در میزان تولید، تراکم، علف های هرز و ... قابل مقایسه با دیگر آبیاری ها نیست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تأکید کرد که شهرستان ها باید در ابتدا آبیاری زیرسطحی، سپس تیپ و در انتها آبیاری بارانی را در سطح مزارع گندم اجرا کنند.
منصوری یکی دیگر از برنامه های حائز اهمیت در برنامه های اقتصاد مقاومتی را پروژه های نیمه تمام عنوان کرد.
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