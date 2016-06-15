۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۶:۰۰

مهر گزارش می دهد؛

اعتراض فرزندان شهدا به عدم اجرای قانون فوق العاده ایثارگری

چندی است که فرزندان شاهدبه عدم اجرای قانون فوق العاده ایثارگری ازسوی آموزش وپرورش معترضند امامسئولان وزارتی اعلام کرده اند فوق العاده ایثاگری به فرزندان شهدای شاغل دروزارتخانه تعلق نمی گیرد.

خبرگزاری مهر - گروه جامعه: وزارت آموزش وپرورش فوق العاده ایثارگری جانبازان و آزادگان این وزارت خانه را از اول خرداد ماه پرداخت کرده است اما فوق العاده ایثارگری فرزندان شاهد واریز نشده است.

تعداد ۱۴ هزار فرزند شهید در وزارت آموزش وپرورش مشغول به کار هستند که برخی از آنان نسبت به عدم واریز فوق‌العاده ایثارگری توسط این وزارتخانه اعتراض هایی دارند.

طبق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، کلیه دستگاه های اجرائی مشمول این قانون موظفند به جانبازان و ایثارگران بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود، به‌عنوان فوق‌العاده ایثارگری به‌طور ماهانه پرداخت نماید .تبصره۱ـ به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمین و پرداخت می‌گردد .تبصره۲ـ این فوق‌العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کار‌افتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون برخوردار گردیده‌اند تعلق نخواهد گرفت. طبق ماده ۲ وزارت آموزش وپرورش نیز مشمول اجرای این قانون می شود. به استناد بند «الف» ماده (۴۴)  قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب دی‌ماه ۱۳۸۹ فرزندان شهدا هم به استثناء سه مورد تسهیلات خودرو، حق‌پرستاری و کاهش ساعت کاری که تصریح و قیدشده، از تمام مزایا و امتیازات مقرر برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر در قوانین و مقررات مختلف برخوردار می‌شوند.

شورای حقوقی دیوان محاسبات هم در شصت و پنجمین نظریه خود در تاریخ ۱۳۹۴.۳.۳ براساس بند فوق‌الذکر با توجه به حکم ذیل ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی پرداخت دو فوق‌العاده ایثارگری قانون خدمات کشوری و ماده ۵۱ را قابل پرداخت دانست و همچنین عطف به نامه شماره ۲۰۱۰۰.۱۶۴- ۱۳۹۴.۳.۵ شورای حقوقی دیوان محاسبات که مبنی بر قابل تسری بودن ماده ۵۱ به فرزندان شاهد است و همچنین عطف به نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور به تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۰۱ به شماره ۹۵.۳۳۶۱ م . ۲۶۸۶۶ مبنی بر ذینفع بودن فرزندان معظم شهدا، ماده ۵۱ بدون نیاز به آیین‌نامه اجرایی برای ذینفعان توسط بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از جمله بنیاد شهید به دلیل معلوم بودن دایره شمول ذینفعان از سال‌های گذشته، اجرا شده است.

به اعتبار حکم مجمع تشخیص مصلحت درباره اعتبار قوانین مصوب سال ۱۳۸۶ به این طرف، فرزندان شهدا هم مشمول فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون هستند و با تأیید مجمع تشخیص به تاریخ ۱۳۹۱.۱۰.۲ و قید ابقای قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱.۱۰.۲ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است برای اجرای آزمایشی به مدت چهار سال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص، ابلاغ شده است که البته رو به اتمام است.

این در حالیست که معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر در این رابطه اعلام کرد: متاسفانه مزایای ذکر شده به فرزندان شهدا تعلق نمی گیرد و نظر کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید هم همین است ولی قرار است از مراجع دیگر نیز استعلام شود.

گرچه در قانون جامع خدمات کشوری به صراحت فرزندان شاهد را مشمول چنین قانونی می داند باید دید کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید از چه رو، این افراد را مشمول دریافت فوق العاده ایثارگری نمی داند.

    • علی رضا محمدپور ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
      پس جانبازان زیر بیست وپنج درصد چی؟ اینها چرا باید ا ز این امتیاز محروم باشند؟ ای قانونگذاران عزیز ! تبعیض تاچه حد... سراپا اگر زرد و پژمرده‌ایم ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک‌خورده‌ایم اگر داغ دل بود، ما دیده‌ایم اگر خون دل بود، ما خورده‌ایم اگر دل دلیل است، آورده‌ایم اگر داغ شرط است، ما برده‌ایم اگر دشنۀ دشمنان، گردنیم اگر خنجر دوستان، گُرده‌ایم گواهی بخواهید، اینک گواه همین زخم‌هایی که نشمرده‌ایم دلی سر بلند و سری سر به زیر از این دست عمری به سر برده‌ایم..
    • س ب ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
      جناب وزیر ما امیدواریم با مساعدت شما این بی عدالتی بزودی بر طرف شود در غیر این صورت ما با اتحاد تا احقاق حقمان همچنان تلاش خواهیم کرد
    • فریبا مطهری ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
      این گونه سخن راندن فقط معنای آن را می رساند که در مواقعی که نیاز به استفاده از اسم شهدا دارند. جایگاه خانواده آنان محترم شمرده میشود و در باقی اموز سربار جامعه. جز افسوس و تاسف چه می توان گفت!!!
    • فرزند شهید فرهنگی ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
      متاسفیم برای این همه بی عدالتی و حق کشی، وزارت خانه های دیگر این ماده را اجرا می کنند چرا آموزش و پرورش فقط برای جانبازان اجرا کرد وزیر باید برای این بی عدالتی پاسخگو باشد
    • فرزند شهید ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
      آقای فانی حرف عدل و ناعدل است حرف حق و ناحق کردن است این ظلم را برفرزندان شهید تحمیل نکنید زیرا اینان یادگاران کسانی هستند که قهرمانان ظلم ستیزی هستند،پس فرزندان شهید تحمل این بی عدالتی را ندارند
    • فرزند شاهد ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
      معاونت محترم توسعه اگر نظر کمسیون ماده 16بنیاد هم همین است چرا فرزندان شهید سایر ادارت و سازمان ها همین ماده 51را از سال 93دریافت می کنند برای مسئله ای که قانون است و واز سال 93اجرا شده استعلام گرفتن چه معنایی دارد قوانین برنامه پنجم توسعه را مطالعه بفرمائید
    • فرزند شهید ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
      چه میشود کرد بیخیال
    • فرزند شهید ۰۳:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
      آقای فانی لطفا قانون را تفسیر وارونه نکنید وحق فرزندان شهدا را پایمال نکنید که خون شهدا گریبان شما را می گیرد.
    • فاطمه ۰۴:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
      آقای وزیر، لطفاً ثابت کنید که تبعیض در آموزش و پرورش وجود ندارد. ما منتظریم
    • غزل ۰۴:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
      متأسفم برای این وزیر و این بنیاد
    • مرتضی ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
      سلام دوستان .انصافا حاج بابایی بهتر از این وزیر فعلی بود . دوستان و فرزندان عزیز شاهد یادتان باشد هیچ وقت این ناحقی را فراموش نکنید دولت جناب روحانی را به خاطر بسپارید
    • هادی ۰۲:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
      سلام دوستان این معاون وزیره که داره چوب لای چرخ فرزندان شهدا میگذاره چون نظر ایشون اینه فرزندان شهدا سربار جامعه هستن ای کاش فرزندان خودش هم در کودکی بی سرپرست می شدن تاطعم سرباری رابچشن آقای بطحایی معاون وزیر ازپله اسم شهدابالا میرید وبعد که به قله میرسید لگد به پله میزنید امثال شما زیاد هستند .
    • فرزند شهید ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
      آفرین ومرحبا خانم مطهری خوب نوشتی
    • فرهنگی ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
      قانون برای همه وزارت خانه هاست وقتی همه اجرا کردن اموزش وپرورش هم باید اجرا کنه.

