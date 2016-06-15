اعتراض فرزندان شهدا به عدم اجرای قانون فوق العاده ایثارگری

خبرگزاری مهر - گروه جامعه: وزارت آموزش وپرورش فوق العاده ایثارگری جانبازان و آزادگان این وزارت خانه را از اول خرداد ماه پرداخت کرده است اما فوق العاده ایثارگری فرزندان شاهد واریز نشده است.

تعداد ۱۴ هزار فرزند شهید در وزارت آموزش وپرورش مشغول به کار هستند که برخی از آنان نسبت به عدم واریز فوق‌العاده ایثارگری توسط این وزارتخانه اعتراض هایی دارند.

طبق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، کلیه دستگاه های اجرائی مشمول این قانون موظفند به جانبازان و ایثارگران بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود، به‌عنوان فوق‌العاده ایثارگری به‌طور ماهانه پرداخت نماید .تبصره۱ـ به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمین و پرداخت می‌گردد .تبصره۲ـ این فوق‌العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کار‌افتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون برخوردار گردیده‌اند تعلق نخواهد گرفت. طبق ماده ۲ وزارت آموزش وپرورش نیز مشمول اجرای این قانون می شود. به استناد بند «الف» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب دی‌ماه ۱۳۸۹ فرزندان شهدا هم به استثناء سه مورد تسهیلات خودرو، حق‌پرستاری و کاهش ساعت کاری که تصریح و قیدشده، از تمام مزایا و امتیازات مقرر برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر در قوانین و مقررات مختلف برخوردار می‌شوند.

شورای حقوقی دیوان محاسبات هم در شصت و پنجمین نظریه خود در تاریخ ۱۳۹۴.۳.۳ براساس بند فوق‌الذکر با توجه به حکم ذیل ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی پرداخت دو فوق‌العاده ایثارگری قانون خدمات کشوری و ماده ۵۱ را قابل پرداخت دانست و همچنین عطف به نامه شماره ۲۰۱۰۰.۱۶۴- ۱۳۹۴.۳.۵ شورای حقوقی دیوان محاسبات که مبنی بر قابل تسری بودن ماده ۵۱ به فرزندان شاهد است و همچنین عطف به نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور به تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۰۱ به شماره ۹۵.۳۳۶۱ م . ۲۶۸۶۶ مبنی بر ذینفع بودن فرزندان معظم شهدا، ماده ۵۱ بدون نیاز به آیین‌نامه اجرایی برای ذینفعان توسط بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از جمله بنیاد شهید به دلیل معلوم بودن دایره شمول ذینفعان از سال‌های گذشته، اجرا شده است.

به اعتبار حکم مجمع تشخیص مصلحت درباره اعتبار قوانین مصوب سال ۱۳۸۶ به این طرف، فرزندان شهدا هم مشمول فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون هستند و با تأیید مجمع تشخیص به تاریخ ۱۳۹۱.۱۰.۲ و قید ابقای قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱.۱۰.۲ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است برای اجرای آزمایشی به مدت چهار سال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص، ابلاغ شده است که البته رو به اتمام است.

این در حالیست که معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر در این رابطه اعلام کرد: متاسفانه مزایای ذکر شده به فرزندان شهدا تعلق نمی گیرد و نظر کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید هم همین است ولی قرار است از مراجع دیگر نیز استعلام شود.

گرچه در قانون جامع خدمات کشوری به صراحت فرزندان شاهد را مشمول چنین قانونی می داند باید دید کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید از چه رو، این افراد را مشمول دریافت فوق العاده ایثارگری نمی داند.