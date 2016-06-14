نزدیکی شیعه و کاتولیک در مباحث مربوط به خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، وینچنزو پالیا در نشست علمی دین خانواده و تحولات اجتماعی، درنگی بر راهکارها و بایسته‌های تعامل بین شیعه وکاتولیک که قبل از ظهر سه‌شنبه به همت حوزه علمیه خواهران قم برگزار شد طی سخنانی بیان کرد: قرن‌ها است که مکتب شیعه مکتب انسان سازی است که انسان‌ها را به نیکی هدایت می‌کند و از این جهت می‌تواند کمک شایانی را برای داشتن دنیای بهتر انسانی را فراهم کند.

وی ادامه داد: بر این اساس ما هر چه که در معنویت فرو می‌رویم می‌بینیم که بین ما تفاوت‌های چندانی وجود ندارد و هر چه هست دوستی و علقه‌های حقیقی است.

رئیس شورای پاپی خانواده واتیکان با اشاره به سخنان حجت الاسلام زیبایی‌نژاد پیرامون خانواده و مشکلات آنان در عصر امروز ادامه داد: سخنان شما نشان داد که بین ما کاملاً همفکری وجود دارد و با اینکه ما در دو مکان جدا و دور از هم زندگی می‌کنیم اما همگرایی و همکفری بینمان موجود است که نشان از نزدیکی جهان تشیع و کاتولیک است.

وی با بیان اینکه خانواده در دنیای امروز وضعی پیدا کرده که متناقض از چیزی است که باید باشد، ادامه داد: اگر درست بررسی ‌شود این نکته به دست می‌آید که هیچ زنی و مردی در دنیا وجود ندارند که خواهان خانواده نباشند و در حالی که مردم جهان خواهان خانواده هستند این نهاد محل اختلاف و بحران و نزاع واقع شده است.

بحران خانواده بزرگ‌ترین بحران تاریخ بشریت

اسقف پالیا با بیان اینکه برخی از محققین تعبیری که درباره بحران خانواده دارند این است که بحران خانواده بزرگ‌ترین بحران تاریخ بشریت است، بیان داشت: واقعاً این مطلب صحیح است که در قرن اخیر تفکر مارکسیستی از یک سو و از سوی دیگر تفکر لیبرالیستی ضربات سنگینی نسبت به نهاد خانواده وارد کرده است.

وی فرد گرایی را موج منفی دیگر در جهان امروز عنوان کرد و ادامه داد: فردگرایی نه تنها انسان و افراد را تسلیم خود می‌کند بلکه نهادهای اجتماعی و حکومتی را نیز به سمت خود سوق می‌دهد و انسان و فرد در واقع بت و الهه حقیقی انسان‌ها شده است.

رئیس شورای پاپی خانواده واتیکان با بیان اینکه وقتی ما سخن از خانواه میگوئیم در حقیقت سخن از سبک زندگی و جامعه بشری است، ادامه داد: خانواده ضعیف به معنای ملت‌های ضعیف است و اگر در یک جامعه فردگرایی اصل باشد حکومت‌های قدرتمند بر حکومت‌های ضعیف حاکم می‌شود و منافع فردی بر منافع جمعی ارجحیت پیدا می‌کند.

چاره اندیشی برای خانواده

وی با تأکید بر اینکه چاره اندیشی برای خانواده به معنای چاره اندیشی برای جهان در تمامی ابعاد است، اظهار کرد: هنگامی که از ضرورت احیای خانواده سخن به میان می‌آید به نظر می‌رسد باید در باطن خودمان یک راه و منطق جدیدی برای القاء مهم بودن خانواده به جوانان داشته باشیم.

پالیا ادامه داد: در کشورهای غربی تعداد افرادی که واقعاً دوست دارند تنها زندگی کنند به صورت نگران کننده‌ای در حال ازدیاد است که این پدیده بسیار خطرناکی است که «من» را بهتر از «ما» می‌دانند و سعادت را در به جای جمع گرایی در فرد گرایی می‌دانند.

وی با تأکید بر اینکه انسان‌ها را باید با فرهنگی عمیق و وسیع که نشان دهنده اهمیت خانواده است، آشنا کرد ادامه داد: دنیا نیازمند یک ائتلاف است چرا که فقط با ائتلاف و اتحاد می‌توان در جهت کمک به بشر و انسان‌ها گام برداشت.

رئیس شورای پاپی خانواده واتیکان با اشاره به جنگ‌های خاورمیانه ابراز داشت: من معتقدم که صلح از تجربه در زندگی خانوادگی آغاز می‌شود و باید این مسئله در خانواده به افراد آموزش داده شود.