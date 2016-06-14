انشعابات غیر مجاز بلای جان آب شرب شاهرود است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری ظهر سه شنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آبی شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان با اشاره به مشکلات برداشت غیر مجاز آب در سطح شهر بیان داشت: امروز متاسفانه شاهذ برداشت غیر مجاز آب به ویژه در شهرک های بهشتی و پردیس هستیم که ساکنان آنها به دلیل اختلاف در ماده ۱۰۰ با شهرداری از اخذ مجوز انشعاب قانونی محروم هستند.

وی افزود: امیدواریم موضوع ساخت و ساز در شهرک های حومه شاهرود و موانع قانونی آن در ارتباط با ایجاد انشعاب های غیر مجاز رفع شود چرا که امروز ساکنان این شهرک ها برای دریافت انشعاب مجاز آب شهری به مدیریت آبفا مراجعه می کنند اما مدارک ساختمانی آنها کامل نیست و از این بابت میزان قابل توجهی آب در طول روز به صورت غیر مجاز برداشت می شود.

۱۵۰ لیتر در ثانیه کمبود آب شرب شاهرود

مدیر آبفای شاهرود با اشاره به کمبود ۱۵۰ لیتر بر ثانیه ای آب شرب این شهرستان، گفت: امروز نیاز آبی شاهرود ۷۵۰ لیتر برثانیه است که ۵۵۰ لیتر بر ثانیه آن توسط سه حلقه چاه شهری تامین می شود همچنین ۵۰ لیتر دیگر آن از طریق انتقال منابع جدید آب به این شهرستان افزوده شده تا در نهایت ۶۰۰ لیتر در ثانبه تامین آبی شاهرود در طول روز باشد.

باقری با بیان اینکه آب شرب شهری شاهرود همچنان با کمبود ۱۵۰ لیتر بر ثانیه مواجه است، تصریح کرد: بدون صرفه جویی، استفاده بهینه و رعایت الگوی مصرف همگانی هیچگاه موفق به رسیدن نقطه ایده آل در زمینه مصرف آب نخواهیم شد.

وی با اشاره به آغاز فصل گرما افزود: نصب سه دستگاه شیر فشار شکن باهدف کنترل فشار در مسیر آب شهری و کمک گرفتن از چاه های بخش خصوصی در مواقع ضروری در زمره اقدامات شرکت آب و فاضلاب شهری شاهرود است که رفع مشکلات آب رسانی در این فصل نیازمند کار مضاعف است.