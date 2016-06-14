به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر فانی در جمع مدیران پژوهش‌سراها و مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش شهر تهران که در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد، درباره اهمیت و نقش پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی اظهار كرد: مهمترین کارکرد پژوهش سراهای دانش آموزی، استعدادیابی و پرورش خلاقیت دانش آموزان بر اساس فرایندهای مشخص در طول دوره های مختلف تحصیلی است.

وی افزود: پژوهش‌سراهای دانش آموزی بخشی از مجموعه استعدادیابی و پرورش خلاقیت است که سایر اجزای این مجموعه به هم پيوسته را مدارس نمونه دولتی، طرح شهاب و مدارس استعدادهای درخشان تشکیل می دهد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر می خواهید نهادی در آموزش و پرورش ایجاد کنید که این نهاد چندین مأموریت شناخت استعداد، رشد استعداد، تقویت و بالندگی استعداد دانش آموزان را دنبال کند، ایجاد پژوهش سراهای دانش آموزی است. ما در پژوهش سراهای دانش آموزی استعدادهای دانش آموزی را شناسایی و رشد می دهیم.

فانی با بيان اينكه در آموزش و پرورش حافظه محوری باید تبدیل به خلاقیت محوری تبديل شود، تصريح كرد: در سال تحصیلی گذشته ۳۵۰ هزار نفر از دانش آموزان تحت پوشش طرح شهاب قرار گرفته اند و قصد داریم تا پایان سال ۱۴۰۰، تمام دانش آموزان تحت پوشش طرح شهاب قرار بگیرند؛ طرح شهاب در واقع رسیدگی به استعدادهای درخشان در مدارس عادی است که البته این به معنی نفی مدارس تیزهوشان نیست.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در این دولت يازدهم آیین نامه یا اساس نامه استعدادهای درخشان را به تصویب رسيد، گفت: در شاخص جهانی به ازای هر ۱۰۰ دانش آموزان ۳ دانش آموز استعداد درخشان است که ما در سالهای اخیر شاهد هستیم در بعضی از شهرستان های کشور با برگزاری آزمون، ۲۷ درصد از ۱۰۰ دانش آموز در استعدادهای درخشان تحصیل می کنند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش و پرورش جایی نیست که با آزمون و خطا بتوانيم آن را اداره کنیم؛ كار دراين نهادآموزش وپرورش خیلی فنی است و اقدامات آن نيز بايد به دور از هر گونه شتابزدگی انجام شود.