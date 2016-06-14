سرهنگ علی راقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز گذشته ماموران حین گشت زنی در ایستگاه دروازه دولت به یک فرد که با ساکی مشکوک در حال تردد بود مشکوک شده و ضمن رعایت حقوق شهروندی وی را به مقر انتظامی پلیس مترو دعوت کردند.

وی افزود: فرد مشکوک که سعی داشت از فرمان پلیس سرپیچی کند، تلاش کرد با آوردن عذر و بهانه های واهی خود را از دست ماموران پلیس برهاند اما این امر ظن ماموران را بیشتر کرد؛ با توجه به ضد و نقیض گویی های فرد مظنون در برابر سوالات پلیس، ماموران در بازرسی از کیف همراه وی یک شیء بسته بندی شده که با چسب و نایلون پیچیده شده بود به همراه یک رشته دستبند زنانه کشف کردند.

فرمانده یگان انتظامی مترو با اشاره به اینکه در بازرسی از بسته مشکوک ۵ میلیون تومان ایران چک جعلی، مقادیری مواد مخدر و یک قبضه سلاح سرد کشف شد، افزود: متهم در پاسخ به سوال و تحقیق ماموران اعتراف کرد که چک پول های جعلی به وسیله خود وی جعل شده؛ بر این اساس وی به کلانتری ۱۰۷ فلسطین منتقل شد تا در این خصوص تحقیقات کامل صورت گیرد.