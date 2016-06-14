سقوط شاخص بورس به کانال ۷۳ هزار واحدی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز بازار سرمایه با دادوستد تعداد ۹۲۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۰۱ میلیارد تومان در ۶۲ هزار نوبت، شاخص بورس ۷۴۰ واحد دیگر افت کرد و به ارتفاع ۷۳ هزار و ۹۵۹ واحد عقب نشینی کرد.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم امروز منفی بودند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۲۶۹ واحد، کل (هموزن) ۱۰۸ واحد، قیمت (هموزن) ۸۸ واحد، آزادشناور ۱۰۸۹ واحد و شاخص بازار اول ۶۳۹ واحد و بازار دوم ۸۹۹ واحد افت کردند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با جابه‌جایی ۳۹۸ میلیون ورقه به ارزش ۲۲۶ میلیارد تومان در ۳۰ هزار نوبت، آیفکس ۷.۹ واحد افت کرد و به ارتفاع ۷۸۱ واحد رسید.