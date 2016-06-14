كمبود آب داريم اما نوبت بندی نداريم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آبفای هرمزگان، امین قصمی اعلام كرد: حداقل نياز آبی استان چهار هزار و ۱۰۰ ليتر و ميزان موجودی فعلی سه هزار و ۲۰۰ ليتر بر ثانيه است كه ۹۰۰ ليتر بر ثانيه كمبود داريم.

وی با اشاره به اينكه هر ساله با افزايش تعداد مشتركين ۱۷ تا ۲۰ درصد افزايش مصرف داريم، تصريح كرد: با توجه به شرايط اقليمی استان و كاهش منابع آبی طی سال های اخير، مصرف بهينه آب و رعايت الگوی مصرف از سوی شهروندان هرمزگانی يك ضرورت است كه می تواند ما را در توليد و حفظ منابع آبی پايدار استان ياری كند.

قصمی گفت: هم اكنون در شهرهای بستك، سردشت و گوهران با مشكل كم آبی مواجهيم كه در اين رابطه ضمن اقدامات مديريتی انجام شده و آبرسانی سيار با هماهنگی فرمانداری ها و شوراها، در راستای رفع اين چالش تلاش مي كنيم.

امین قصمی در خصوص وضعيت آب شهر بندرعباس نيز اظهار داشت: با توجه به بارندگی های سال گذشته و هماهنگی های انجام شده با آب منطقه ای استان، گرچه كمبود آب داريم اما تابستان امسال نوبت بندی آب نخواهيم داشت.

مدیر عامل آبفای هرمزگان افزود: در حال حاضر شهر بندرعباس ۲۵۰ ليتر بر ثانيه كمبود آب دارد و عمده مشكل كم آبی اين شهر در بلندی های شمال غرب به دليل اختلاف ارتفاع با مخازن دامايی است كه در صورت جبران اين كمبود، مشكل شمال غرب نيز مرتفع خواهد شد.

وی همچنين، از كاهش مصرف آب شرب در بخش صنايع و فضای سبز شهری در راستای رفع مشكل كم آبی شهر بندرعباس خبر داد.