مقابله با حاشیه نشینی مستلزم عزم همگانی/لزوم رفع مشکلات روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه حاشیه نشینی شهرستان کرمان، حاشیه نشینی را دارای پیامدهای مختلف اجتماعی و یکی از مسائل و مشکلات فعلی کشور برشمرد که نگاه دولتمردان را معطوف به خود کرده است.

توحیدی از مسئولین خواست بحث حاشیه نشینی را جدی بگیرند و قبل از شکل گیری آن را مدیریت و از آن جلوگیری کنند.

وی با تشریح برخی از مشکلات، تبعات و ناهنجاری های اجتماعی بوجود آمده از حاشیه نشینی افزود: افرادی که امروز در حاشیه شهرها زندگی می کنند در گذشته عمدتاً در روستاها بودند.

توحیدی عنوان کرد: اگر ما مسئولین در سالهای قبل در روستاهایی که نیاز به توجه داشتند کار می کردیم امروز منجر به مهاجرت جمعیت این روستاها و سکونت در حاشیه شهرها نمی شد، در مقابل مردم مسئولیت سنگینی داریم و اگر در این میان کوتاهی و گناهی وجود داشته باشد ما هم در آن مسئولیم.

رئیس کارگروه مقابله با حاشیه نشینی کرمان تمام دستگاه های اجرایی، ادارات، نهادها و ... را مسئول دانست و ابراز داشت : برای جلوگیری از حاشیه نشینی نیاز به عزم ملی و ورود تمام دستگاه های مرتبط به صحنه است، در ساماندهی این وضعیت باید جدیت داشته باشیم.

فرماندار کرمان با ذکر اینکه مسئولین علاوه بر پاسخگو بودن در برابر قانون، شرعاً نیز مسئولند هماهنگی میان دستگاه های اجرایی را مهمترین عامل در جلوگیری از حاشیه نشینی دانست و تصریح کرد: در خصوص حاشیه نشینی به اندازه کافی قانون، آن هم به صورت شفاف و صریح داریم، ما باید قاطعانه با استنادبه قانون با این موضوع که به یک معضل اجتماعی تبدیل شده برخورد کنیم.

وی از مسئولین خواست جدیت و تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشند و به گزارشات دریافتی اکتفا نکنند و خود به صورت میدانی موضوع را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند و به هیچ وجه بستر مناسبِ سوء استفاده از اموال عمومی و بیت المال را برای شخص یا اشخاصی فراهم نکنند.

رئیس کارگروه مبارزه با حاشیه نشینی شهرستان کرمان با قدردانی از اقدامات شهرداری کرمان، این اقدامات را به تنهایی و بدون همکاری سایر دستگاه های اجرایی کافی ندانست و تأکید کرد: برای حل این مشکل از تمامی اهرمها و فرصت ها باید استفاده کرد.