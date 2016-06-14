مدالی که از ابتدا نذر امام رضا(ع) شد

برنامه شیدایی نوشت: در ابتدای برنامه تصاویری از سفره‌های افطاری که بینندگان «شیدایی» ارسال کرده بودند به نمایش در آمد و سپس برخی لب‌خوانی‌های مخاطبان از تیتراژ ابتدایی برنامه پخش شد.

مازیار عصری خواننده پاپ کشورمان نیز با حضور در استودیوی برنامه، قطعه موسیقی «ماه دلدادگی» را اجرا کرد و سپس نوبت به گفت‌وگو با مهمان ویژه این برنامه خانم «اهداء طبق‌فروش» رسید.

وی در گفت‌وگویی که با محمد نبهان تهیه‌کننده «شیدایی» داشت با اشاره به اهدای مدال طلای خود به موزه آستان قدس رضوی اظهار کرد: اسطوره همیشگی زندگی من امام رضا(ع) بوده به همین دلیل تصمیم گرفتم مدالم را به ایشان تقدیم کنم.

طبق‌فروش خاطرنشان کرد: سال ۱۳۸۷ در ولین مسابقه بین‌المللی در کشور انگلستان شرکت کردم، پیش از اینکه وارد میدان شوم از امام هشتم مدد خواستم و نیت کردم اگر مدال بگیرم، آن را به حرم ایشان تقدیم کنم.

تندیس شیدایی ششمین قسمت برنامه «شیدایی» توسط نبهان به این بانوی ورزشکار و با اخلاق اهدا شد.

مهمانان بعدی این برنامه، رامبد شکرابی و حدیث فولادوند زوج بازیگر سینما و تلویزیون ایران بودند.

عبدالله روا مجری «شیدایی» از این زوج هنرمند در مورد ازدواجشان پرسید، پیوندی که ۷ سال پیش با هم بستند و آن را با تلاش و کوشش خود حفظ کرده‌اند.

رامبدشکرابی با اشاره به اینکه قسمت خوبی در ازدواج داشت و از انتخابش راضی است گفت: اینکه هر دو بازیگر هستیم یک حُسن محسوب می‌شود چون احساس می‌کنم با توجه به ویژگی‌هایی که شغل ما دارد، درک شرایط آن برای دیگران کمی سخت باشد.

وی افزود: در فیلم‌های مختلفی نقش زن و شوهر را مقابل هم بازی کردیم ولی هیچ کدام از آنها شبیه زندگی واقعی ما نبود.

شکرابی خاطرنشان کرد: به نظرم کسی که بتواند با من زندگی کند حتما انسان قدرتمندی است و خانم فولادوند هم اینگونه است.

این هنرمند سینما و تلویزیون در مورد فرزنددار شدن هم گفت: به نظرم پدر یا مادر شدن یک اتفاق خاص در زندگی هر زوجی است، شاید مثل ازدواج باشد که گذر از یک مرحله به مرحله بعدی زندگی است البته امروزه فرزنددار شدن سخت‌تر از گذشته شده ولی در مجموع عقیده دارم آدمی هر چه زودتر اقدام به فرزندآوری کند بهت راست.

حدیث فولادوند هم در این برنامه با اشاره به ازدواجش با رامبدشکرابی گفت: در یک جمله نمی‌توانم همسرم را توصیف کنم ولی مهربانی‌اش خیلی به چشم می‌آید.

«شیدایی» ویژه برنامه گروه فرهنگ و خانواده شبکه دو سیما برای ماه رمضان است که هر شب بعد از گفت‌وگوی خبری به روی آنتن می‌رود. این برنامه که با مشارکت موسسه مالی اعتباری عسکریه تولید می‌شود به موضوعاتی نظیر ازدواج آسان، سبک زندگی دینی و اخلاق حسنه اسلامی می‌پردازد.

تهیه‌کنندگی این برنامه بر عهده محمد نبهان و امیر شرافتی است.