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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۵۴

وزیر بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد؛

علاقمندی فرانسه و ایتالیا برای ایجاد شعبه دانشگاه پزشکی در ایران

علاقمندی فرانسه و ایتالیا برای ایجاد شعبه دانشگاه پزشکی در ایران

وزیر بهداشت با اشاره به اعلام علاقمندی کشورهای خارجی برای تاسیس شعبه دانشگاهی در ایران گفت: دو کشور فرانسه و ایتالیا بسیار اصرار دارند که زمینه تاسیس دانشگاه در کشور برای آنها فراهم شود.

دکتر سیدحسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دیدارهای خارجی که داشته ام فرانسه و ایتالیا اصرار دارند در ایران حضور پیدا کنند اما این خواسته هنوز مبهم است و نباید مغایرتی با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی داشته باشد.

وی افزود: برای تاسیس شعبه دانشگاه های خارجی در ایران باید ببینیم این کار چه سودی برای کشور به همراه خواهد داشت.

هاشمی خاطرنشان کرد: ارتباطات علمی در سطح دوره دکتری و رفت و آمد دانشجویان به نظر من اشکال ندارد و بسیار خوب بوده و ما نیز از آن حمایت می کنیم.

وی یادآور شد: معتقدم خیلی خوب است که ایرانی ها بروند دانشگاه های خارجی را ببینند و در عین حال شرکایی از نظر علمی و پژوهشی پیدا کنند که باعث رشد علمی آنان و انتقال تجربه شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: ایجاد دانشگاه خارجی هنوز برای من ابهام دارد اما ترجیح می دهیم که دانشگاه های ما در کشورهای اطراف شعبه داشته باشند.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران می تواند شعب متعددی در داخل کشور، در استان های مرزی، در مناطق آزاد و مهم تر از آن در کشورهای دیگر داشته باشد. یا به طور نمونه چه اشکالی دارد که دانشگاه شیراز یک شعبه در کشورهای عربی داشته باشد.

هاشمی اظهار داشت: این امر موجب می شود هم ایرانی های در آن کشورها بتوانند در شعبه دانشگاه های ایرانی در خارج تحصیل کنند و هم سایر دانشجویان خارجی می توانند در این دانشگاه ها تحصیل کنند.

وزیر بهداشت یادآور شد: کشور عراق و کشورهای آسیای میانه برای ما بسیار مهم هستند و باید برای حضور دانشگاه های بزرگ ایرانی در آنجا برنامه ریزی کنیم.

کد مطلب 3685929
زهره بال

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