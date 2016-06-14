بودجه دولتی برای کمک به خانواده های زندانیان درنظر گرفته نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم اسماعیل زاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خانواده زندانیان مظلوم ترین قشر جامعه هستند، افزود: مجازات های اجتماعی یکی از مهم ترین مشکل پیش روی این قشر است.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی خانواده زندانیان، تاکید کرد: باید به این خانواده ها کمک و توجه شود تا آسیب های اجتماعی نیز کاهش یابد.

اسماعیل زاده با بیان اینکه هم اکنون هزار و ۴۰۰ خانواده زندانی تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان قرار دارد، افزود: این خانواده ها در برگیرنده پنج هزار فرزند زندانی هستند.

وی با بیان این مطلب که ۴۷ درصد از این فرزندان در سنین ۱۰ تا ۲۰ سال قرار دارند، اظهار کرد: ۸۶ درصد از خانواده های زندانیان فاقد مسکن و ۷۷ درصد نیز فاقد شغل هستند.

اسماعیل زاده خواستار توجه مسئولان، خیرین و مردم به این خانواده ها شد و افزود: متاسفانه برخی از این خانواده ها به دلیل وجود مشکلات اقتصادی به سمت آسیب های اجتماعی کشیده می شوند.

وی با بیان اینکه نگاه جامعه بر این افراد سنگینی می کند، اظهار کرد: متاسفانه خط بودجه ای از سوی دولت برای حمایت از این خانواده ها تعریف نشده است.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان بیرجند ادامه داد: در سال گذشته ۶۸۰ میلیون تومان از سوی مردم و خیرین به خانواده زندانیان کمک شد، اما دولت ریالی هم برای کمک به این خانواده ها نداده است.