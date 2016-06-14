اجرای طرح های حمایتی توسط کمیته امداد اسکو بمناسبت ماه رمضان

سيد كريم پور ميررضا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح محسنین که طرحی برای حامی یابی کودکان بدون سرپرست است، در اسکو اجرا می‌شود و تلاش می کند به منظور جاري ساختن اهداف متعالي ارزش هاي اصيل اسلامي و جوشش رأفت و الفت بين اقشار مختلف مردم شرايطي فراهم کند تا خيرين و نيکوکاران به نيازمندترين خانواده ها مساعدت کنند.

ميررضا در ادامه ازاجرای طرح مفتاح الجنه دراین شهرستان نیز خبر داد و افزود: این طرح با هدف تمسک به سیره و رفتار علوی مولای متقیان امام علی(ع) و فراهم کردن فرصت لازم برای خیران نیکوکار برای کمک به نیازمندان و ایتام در ماه مبارک رمضان پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: رمضان ماه میهمانی خداست و تلاش ما امدادگران این است که در این ماه مبارک با همکاری و همراهی خیرین نیکوکار و سایر دستگاه‌ها خدمات مطلوب‌تری به جامعه مددجویی و نیازمندان با حفظ عزت نفس و کرامات انسانی آن‌ها ارائه دهیم.

مدیر کمیته امداد اسکو با تقدیر از مردم وخیرین شهرستان اسکو برای مشارکت در طرح‌های اجرایی کمیته امداد بیان داشت: كمك ها پس از جمع آوري و ساماندهی، در اولين فرصت در بين ايتام و مددجوياني نیازمند توزيع خواهد شد و امیدواریم در ماه‌ مبارک رمضان شاهد مشارکت بیش‌ازپیش مردم در طرح‌های حمایتی کمیته امداد از نیازمندان و محرومان باشیم.

وی اطعام ایتام، محرومان و نیازمندان در ماه مبارک رمضان را سنت حسنه نبوی، علوی، فاطمی و حسینی دانست و گفت: این سنت ها باید پررنگ‌‌تر شود و رمضان بهترین فرصت برای رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان و رفع مشکلات آن‌ها است و باید همه امدادگران فرصت را مغتنم شمرده و در این ماه با کارهای نیک به خدا نزدیک‌تر شوند.