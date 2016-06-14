نرخ تولد در شهرها ۳.۵ برابر روستاها است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای ثبت احوال از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۵۷ هزار و۴۹۲ نفر در کشور متولد شده اند که از این تعداد ۱۸۳ هزار و ۳۶ نفر پسر و ۱۷۴هزار و ۴۵۸نفر دختر بوده اند.

بر این اساس در این مدت تولد نوزاد پسر حدود 2.3 درصد بیشتر از تولد نوزادان دختر بوده است.

همچنین از اول سال ۹۵ تاکنون ۲۷۸هزار و ۸۴۸ تولد در نقاط شهری و ۷۸هزار و ۶۵۱ولادت نیز در نقاط روستایی انجام شده است.

آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که تعداد فوت شدگان از ابتدای سال جاری تا این لحظه ۸۵هزار و ۳۰۰نفر بوده که ۴۵هزار و ۲۰۹ نفر مرد و ۴۰هزار و ۹۱نفر نیز زن بوده اند.

از میان فوت شدگان۵۴ هزار و ۵۹۳نفر در مناطق شهری و ۳۰ هزار و ۷۰۹نفردر نقاط روستایی دار فانی را وداع گفته اند.

همچنین تعداد فوت شدگان ۰ تا ۱۴ ساله از ابتدای سال ۵ هزار و ۳۲ نفر و فوت شدگان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۶ هزار و ۸۲۴نفر و فوت شدگان ۳۰ تا ۶۴ ساله ،۲۲ هزار و ۹۴۶نفر و فوت شدگان ۶۵ ساله و بیشتر نیز ۵۰هزار و ۵۰۲ نفر بوده است. امروز نیز تا این ساعت ۵۵۱ نفر فوت کرده اند.

افزایش طبیعی جمعیت در سال ۱۳۹۵ تا این لحظه ۲۷۲هزار و ۲۱۷ نفر و افزایش طبیعی جمعیت امروز نیز یک هزار و ۷۵۶نفر بوده است.