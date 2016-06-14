آمریکا ماموریت نظامی خود را در افغانستان محدود کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رصد»، «حامد کرزای»، رئیس جمهور سابق افغانستان در گفتگو با روزنامه «واشنگتن پست» گفت: آمریکا باید ماموریت نظامی خود را در افغانستان محدود نموده و از نیروهای نظامی افغانستان حمایت کند.

وی که اخیرا با سیاست‌ ها و عملیات‌ نظامی آمریکا در افغانستان رویکرد انتقادی در پیش گرفته است و شدیداً با این سیاست‌ ها مخالفت می‌کند، گفته است که آمریکا باید به پاکستان فشار بیاورد تا طالبان وادار به مذاکره شوند.

وی در ادامه افزوده است: من فکر نمی‌ کنم که ابزارهای نظامی برای ما صلح بیاورد. ما در ۱۴ سال گذشته از گزینه نظامی استفاده کردیم و این برای ما صلحی به ارمغان نیاورد، پس چگونه باید فکر کنیم که اقدام نظامی صلح را بدنبال خواهد داشت.

وی در ادامه تصریح کرده است: در افغانستان جنگ متعارف وجود ندارد، هیچ خط مقدم و جبهه‌ ای وجود ندارد. زمانی‌که جبهه‌ای مشخص و خط مقدمی وجود نداشته باشد، مردم خط مقدم جبهه می‌شوند.

کرزای چند روز پیش با هدف شرکت در مراسم خاکسپاری «محمد علی کلی»، قهرمان بوکس سنگین وزن جهان، به آمریکا سفر کرده بود.

وی در حالی خواستار محدود کردن ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان شده است که «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش اختیارات نیروهای آمریکایی را برای عملیات بیشتر نظامی و هدف‌گیری گروه طالبان افزایش داد.

کرزای در اواخر دوره حکومت خود به دلیل آنچه که وی تلفات جانی نامید، به شدت با عملیات نظامی نیروهای آمریکایی و ناتو مخالفت کرد.

گروه چهارجانبه متشکل از افغانستان، آمریکا، چین و پاکستان چندین نشست را در کابل و اسلام آباد برگزار کردند تا گروه طالبان را به مذاکره ترغیب کنند؛ اما طالبان حتی پس از کشته شدن «ملا اختر منصور» دومین رهبر خود، حضور در مذاکرات را رد کرد.