آغاز دور جدید عرضه سهام در بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری با اشاره به آغاز دور جدیدی از واگذاری های سهام بانک ها در بازار سهام با هدف خروج از بنگاهداری گفت: چهارشنبه گذشته ۱۰ درصد از سهام هلدینگ انرژی سرمایه گذاری امید که متعلق به بانک سپه است، در بازار سهام عرضه شد. این هلدینگ مدیریت چند نیروگاه شامل نیروگاه گیلان، نیروگاه کاسپین، نیروگاه ارومیه و شرکت مولد نیروگاهی هریس را در اختیار دارد و با ایفای نقش مهمی در صنعت تولید برق کشور و رفع نیازهای کشور داشته است.

وی از عرضه سهام تامین سرمایه امید و سرمایه گذاری توسعه گوهران امید به عنوان دو شرکت دیگر وابسته به این بانک افزود: این تامین سرمایه با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان فعال در بخش خدمات بانکداری، سرمایه گذاری و تامین مالی وارد بازار سرمایه می شود و تامین مالی پروژه های بزرگ از طریق جذب فاینانس و انتشار اوراق مشارکت و صکوک انجام داده و مورد ارزش‌گذاری سهام و اداره صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سبد گردانی را هم دارد.

عسکری افزود: همچنین شرکت سرمایه گذاری مذکور واسطه گری مالی انجام می دهد و دارایی های غیر مولد خارج از بورسی را از پرتفولیوی خارج کرده و در حال حاضر هیچگونه دارایی غیر بورسی ندارد، از این رو تمام دارایی ها و ارزش همه سهام حاضر در سبد سهام شرکت شفاف و مشخص است و NAV آن هم بدون هیچگونه ضریب خطایی قابل تشخیص است. همچنین سهام حدود ۷۰ شرکت بورسی را در پرتفوی خود گنجانده است.

وی به استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در بازار سهام در قالب دریافت سود ناشی از خرید و فروش سهام و سود مجامع، اشاره و تصریح کرد: خرید و فروش سهام در بورس ناشی از تفکر مدیریت برای عدم بنگاهداری است. وی افزود: در نظر است که در کنار فعالیت های چالاکانه در بازار سهام در آینده ای نزدیک با تشکیل صندوق بازارگردانی به یکی دیگر از وظایف خود یعنی رصد و حمایت از سهام وابسته عمل نمائیم.

عسکری، اینگونه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران ریسک گریز مناسب توصیف کرد و گفت: همه فعالیت ها در بورس به راحتی قابل رصد، ارزشیابی و ارزیابی است. تا قبل از پایان خرداد ماه سال جاری ۱۰ درصد از سهام سرمایه گذاری مذکور در بازار اول فرابورس عرضه اولیه خواهد شد. بازار گردانی سهام، تجهیز نقدینگی برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در بورس و تبدیل به یک هلدینگ مالی در دستور کار است.