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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

طی سال گذشته؛

برداشت از چاه‌های آب در قم به ۵۰ درصد کاهش یافت

برداشت از چاه‌های آب در قم به ۵۰ درصد کاهش یافت

قم - رئیس جهاد کشاورزی استان قم گفت: برای آبیاری مزارع از چاه‌های زیرزمینی استفاده می‌شود که این خطر بزرگی است و طی سال گذشته میزان برداشت از چاه در قم به ۵۰ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: طراز اقتصادی استان قم طی ۲ سال گذشته با پنج و ۶ دهم درصد مثبت بود و این اتفاق خوبی در سال گذشته برای جهاد کشاورزی بود.

وی بیان داشت: در سال گذشته استان قم در تولید گندم خودکفا شده است به طوری که ۹ میلیون تن گندم مازاد از کشاوزان خریداری شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان قم عنوان کرد: ما با کاهش هزینه‌های تولید و بهره‌وری در استان قم به تمام تعهدات خود عمل کردیم.

وی ابراز کرد: عمدتا برای آبیاری مزارع از چاه‌های زیرزمینی استفاده می‌شود که این خطر بزرگی است و طی سال گذشته میزان برداشت از چاه به ۵۰ درصد کاهش یافت.

افزایش اعتبار آبیاری نوین کشاورزی تا ۳۵ میلیارد تومان

طلایی تصریح کرد: در خصوص آبیاری نوین در سال ۹۱ نزدیک به یک میلیارد تومان اعتبار به قم تخصیص یافته بود که این میزان در سال گذشته به ۲۳ میلیارد تومان رسید و در سال جاری نیز ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان قم بیان داشت: به وسیله آبیاری نوین توانستیم افزایش تولید محصول را داشته باشیم.

وی افزود: چالش ما آب است و اگر بتوانیم از هدر رفتن آن پرهیز کنیم بسیاری از مسائل برطرف می‌شود.

کد مطلب 3685952

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