به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: طراز اقتصادی استان قم طی ۲ سال گذشته با پنج و ۶ دهم درصد مثبت بود و این اتفاق خوبی در سال گذشته برای جهاد کشاورزی بود.

وی بیان داشت: در سال گذشته استان قم در تولید گندم خودکفا شده است به طوری که ۹ میلیون تن گندم مازاد از کشاوزان خریداری شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان قم عنوان کرد: ما با کاهش هزینه‌های تولید و بهره‌وری در استان قم به تمام تعهدات خود عمل کردیم.

وی ابراز کرد: عمدتا برای آبیاری مزارع از چاه‌های زیرزمینی استفاده می‌شود که این خطر بزرگی است و طی سال گذشته میزان برداشت از چاه به ۵۰ درصد کاهش یافت.

افزایش اعتبار آبیاری نوین کشاورزی تا ۳۵ میلیارد تومان

طلایی تصریح کرد: در خصوص آبیاری نوین در سال ۹۱ نزدیک به یک میلیارد تومان اعتبار به قم تخصیص یافته بود که این میزان در سال گذشته به ۲۳ میلیارد تومان رسید و در سال جاری نیز ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان قم بیان داشت: به وسیله آبیاری نوین توانستیم افزایش تولید محصول را داشته باشیم.

وی افزود: چالش ما آب است و اگر بتوانیم از هدر رفتن آن پرهیز کنیم بسیاری از مسائل برطرف می‌شود.