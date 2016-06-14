شاید از تیم ملی خداحافظی کنم/ می خواهم فرصت را به جوانان بدهم

احد کاظمی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : امروز در جلسه کمیته فنی فدراسیون که به منظور ارزیابی عملکرد رکابزنان دعوت شده به تیم ملی برای شرکت در بازیهای المپیک بود حضور نیافتم و به جای آن طی نامه ای از حضور در این اردوها و در نهایت شرکت در المپیک برزیل انصراف دادم.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل این تصمیم اش چیست گفت : من ۴۱ سال سن دارم و ۲۵ سال است که دوچرخه سواری می کنم. همه زندگی من حتی خانه ای که دارم را از بابت دستمزدهای حضور در این رشته ورزشی دارم و به این نتیجه رسیدم که بهتر است جا را برای حضور جوان تر ها خالی کنم.

وی بیان داشت : قرار است بهترین رکابزنان راهی اردوی اروپا شوندو در آن جا کسب تجربه کنند به نظرم با توجه به سابقه ای که در دوچرخه سواری دارم ترجیح دادم این جا را برای جوانان بگذارم تا آنها بتوانند شانس حضور در المپیک را بدست بیاورند و از این تجربه استفاده کنند.

رکابزن عضو تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: من قبلا یک بار حضور در المپیک سال ۲۰۰۰ را تجربه کرده ام و در آنجا هم هیچ مقامی کسب نکردم. بعد از آن هم برای حضور در اردوهای تیم ملی در اروپا دعوت شدم و برای حضور در المپیک های بعدی. به نظرم اگر باز هم حاضر بودم همین نتیجه حاصل می شد.

وی تاکید کرد: وضعیت دوچرخه سواری ما همین است و ما توان رقابت برای کسب مقام در بازیهای مهمی مثل المپیک یا مسابقات جهانی را نداریم. فقط حضورمان در حد شرکت کردن است. شاید اگر رقابتهای قهرمانی آسیا بود می توانستیم کسب مقام کنیم اما المپیک سخت است.

کاظمی در مورد اینکه آیا با این تصمیم قصد خداحافظی از تیم ملی را دارد گفت: احتمالا از تیم ملی دوچرخه سواری خداحافظی خواهم کرد اما در سطح باشگاهی باز هم رکاب می زنم و فعالیت می کنم. به هر حال من یک رکابزن حرفه ای هستم و تمام انرژی ام را در این سالها در این رشته گذاشته ام و هرچه دارم از دوچرخه سواری است.

کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری ماه گذشته هشت ورزشکار را برای حضور در اردوهای تیم ملی اعزامی به بازیهای المپیک برزیل دعوت کرد. در جلسه کمیته فنی امروز این فدراسیون عملکرد این رکابزنان مورد بررسی قرار گرفت تا از بین آنها تعدادی به اردوی تدارکاتی اروپا بروند. دوچرخه سواری ایران در المپیک ریو با سه ورزشکار حاضر خواهد شد.