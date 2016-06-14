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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

سرمربی تیم ملی کبدی بانوان در گفتگو با مهر:

لیست نهایی تیم ملی کبدی بانوان برای مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد

لیست نهایی تیم ملی کبدی بانوان برای مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد

گرگان – سرمربی تیم ملی کبدی بانوان ایران از مشخص شدن لیست نهایی این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد.

اعظم مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فاطمه کرمی، نفیسه حسینی نسب، رویا علی آبادی، صدیقه جعفری، زهرا عباسی، زهرا کریمی، زهرا آسترکی، زهرا احسانی فر، مرضیه عشقی و رویا داوودیان، ۱۰ بازیکن نهایی تیم ملی کبدی بانوان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا هستند.

وی افزود: مسابقات کبدی بانوان قهرمانی آسیا از ۷ تا ۱۶ تیر به میزبانی کره جنوبی برگزار می‌شود و بازیکنان دعوت شده باید در چهارمین و آخرین اردوی آماده سازی تیم ملی که از ۲۶ خرداد تا دوم تیر در خانه کبدی استان گلستان برگزار می‌شود، حضور یابند.

مقصودلو تصریح کرد: اسکلت تیم ملی کبدی بزرگسالان را بازیکنانی تشکیل می‌دهند که به همراه تیم ملی جوانان عنوان قهرمانی آسیا را کسب کردند و برای کسب تجربه راهی رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا خواهند شد، ضمن اینکه هدف اصلی تیم ملی کبدی بانوان کسب مدال طلا در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا است.

به گفته وی، سعیده مقصودلو به عنوان مربی و آنالیزور، منصوره ابوجعفری به عنوان مربی بدنساز و زهرا رحیمی نژاد به عنوان سرپرست در تیم ملی کبدی استاندارد بانوان فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 3685965

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