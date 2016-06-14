رئیس شورای پاپی خانواده واتیکان از حوزه خواهران بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای پاپی خانواده واتیکان در جمع مسئولان حوزه‌های علمیه خواهران و در نشست علمی «دین، خانواده و تحولات اجتماعی؛ درنگی بر راهکارها و بایسته‌های تعامل شیعه _ کاتولیک» گفت: از خداوند عالم سپاسگذارم که به سبب ماه مبارک رمضان به ما توفیق همنشینی را داد تا برای صلح، مهربانی و آینده دنیا کار مثبت انجام دهیم. خدا را شاکرم امروز همراه هیأت واتیکان در این مکان ایمان و دینداری حضور دارم. بالاخره من نیز امروز در قم هستم و توفیق زیارت این شهر مقدس را دارم.

وی با بیان اینکه شهرت شهر قم پیش از این در رم به من رسیده بود تاکید کرد: واقعا نمی‌شود کسی ایران بیاید و قم نیاید مخصوصا اگر اهل ایمان باشد. سفر من سفر توریستی و ایرانگردی نیست بلکه سفر ایمانی است که در عمق فرهنگ ملت‌ها است.

اسقف اعظم وینچنزو پالیا، با تاکید براینکه قرن‌ها است که شیعه و مکتب شیعه مکتب انسان سازی است و انسان را وادار و هدایت به نیکی و ایمان می‌کند که کمک شایانی به داشتن دنیای انسانی‌تر و بهتر می‌کند، گفت: رابطه میان اسلام و مسیحیت بسیار قدیمی‌تر است و با این‌که در دو مکان جدا و دور از هم زندگی می‌کنیم اما کاملا مشخص است که در همگرایی و هم فکری حد بسیاری وجود دارد و نزدیکی میان جهان تشیع و جهان کاتولیک را نشان می‌دهد.

رئیس شورای پاپی خانواده واتیکان گفت: در قرن اخیر تفکر مارکسیست و لیبرال ضربات جدی به خانواده داشته است. ولی مشاهده می‌کنیم موج منفی سنگین دیگری علیه بنیان خانواده در جریان است که در صدد آسیب رساندن به آن است. برخی از فلاسفه فرانسوی تعبیرشان این است که دومین انقلاب فردگرایانه در حال وقوع است.

وینچنزو پالیا خاطرنشان کرد: فردگرایی نه تنها انسان‌ها و افراد را تسلیم خود می‌کند بلکه نهادهای اجتماعی و حکومتی را به سمت خود می‌کشاند. یک خانواده ضعیف به معنای جامعه بشری ضعیف است. اگر تفکر فردگرایی در خانواده حاکم شود این تفکر به ملت‌ها و حکومت‌ها نیز سرایت می‌کند. ارتباط مستقیم میان روابط خانواده و روابط میان خانواده بشری است. اگر در یک جهانی فردگرایی اصل باشد حکومت قدرتمندتر بر ضعیف‌تر حاکم می‌شود و منافع برخی از دولت‌ها و کشورها بر منافع دیگران حاکم شود. به همین دلیل می‌گوییم چاره اندیشی برای خانواده چاره‌اندیشی برای تمام جهان در تمام ابعاد آن است که به همین منظور کلیسای کاتولیک، اسقف‌ها را فراخواند تا چاره‌ای برای مسأله خانواده داشته باشند.

وزیر خانواده واتیکان همچنین با اهدای کتاب «نشاط عشق در خانواده» به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، یادآور شد: اجازه بدهید این کتاب را تقدیم مرکز شما کنم تا پایه و شروعی برای همکاری درباره تحکیم بنیان‌های خانواده و چاره اندیشی شود. امیدواریم در آینده این کتاب به فارسی ترجمه شود.

وی خاطرنشان کرد: باید راه جدیدی برای ایجاد ارتباط با جوانان و القای ضرورت خانواده به آن‌ها داشته باشیم. امروز باید از خودمان سئوال کنیم چرا در کشورهای غربی و شاید تا حدودی در ایران جوانان به فکر هم زیستی هستند ولی ازدواج نمی‌کنند.

وی بیان کرد: ادیان ابراهیمی باید به احیا و بها دادن مجدد به تفکر خانواده‌گرایی در برابر تفکر فردگرایی فراخوانده شوند. عمیقاً معتقدم که صلح از تجربه زندگی خانوادگی شروع می‌شود. صلح زبانی است که انسان باید در خانواده آن را فراگیرد و میان والدین و اعضای خانواده باشد. زبانی است که انسان باید از کودکی فراگیرد و اگر این زبان را از کودکی در خانواده یاد بگیریم در بزرگسالی می‌توانیم راحت‌تر با آن تکلم کرده و صلح بیاوریم.

در این دیدار با حضور حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور، تفاهم‌نامه همکاری در راستای رسیدن به رفتارهای همگرایانه میان حوزه‌های علمیه و واتیکان امضا شد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران تأکید کرد: امروز تعداد مدارس دینی خواهران ما در سراسر کشور ۴۹۰ مدرسه علمیه است که تعداد آن‌ها کمتر از مدارس علمیه برادران نیست. ۹۰ هزار طلبه خواهر نیز مشغول به تحصیل در سطوح و در رشته‌های مختلف هستند.

وی عنوان کرد: به برکت انقلاب اسلامی شرایط بسیار مناسبی برای تحصیل بانوان در حوزه‌های علمیه و غیر حوزه‌های علمیه فراهم شده است. این غنای علمی سبب شده تا در سطوح مختلف تحصیل بانوان، صرفاً خود بانوان أثرگذار هستند.

حجت‌الاسلام جمشیدی یادآور شد: امیدواریم حضور شما در ایران اسلامی و قم زمینه‌ای برای تفاهم بیشتر و هم‌گرایی قوی‌تر در میان ادیان ابراهیمی در تحقق ارزش‌های الهی باشد. امیدواریم این حضور و آمد وشدهای علمی سبب شود غبارهای که در طول سال‌های متوالی در ساحت اندیشه‌های ناب دینی ایجاد شده برطرف شود و زمینه کارهای مشترک بزرگی که خدا بر عهده همه ما گذاشته فراهم شود.

وی عنوان کرد: معتقدیم که ادیان ابراهیمی و توحیدی نقاط مشترک بسیاری دارند که می‌توانند برای نجات بشریت و انسان‌ها از درد، رنج و آلام. همه ما به خوبی می‌دانیم که برخی از آن‌ها از سوی عوامل مختلف تحمیل شده و باید برای رفع این رنج‌ها و آلام تلاش کنیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: مجموعه حوزه‌های علمیه خواهران و حوزه‌های علمیه برادران ما این آمادگی را دارند که نشست‌های مشترک ملاقات‌های علمی و همکاری‌های اساسی با واتیکان در بخش‌های مختف داشته باشد و بتوانیم برای صلح، امنیت، سلامتی و ارتقای ارزش‌های انسانی همکاری و تعامل کند که می‌تواند در قالب تفاهم‌نامه امضا شود تا این همگرایی در قالب پروتکل به شکل عملی در آید.