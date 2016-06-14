ثبت نام عجیب ۴۶۹ بوکسور در مسابقات جهانی آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنامه آیبا(فدراسیون جهانی بوکس) در گزارشی به حضور ۴۶۹ بوکسور از ۱۵۰ کشور در رقابتهای جهانی باکو اشاره می کند. بوکسورهایی که البته ممکن است تعدادی از آنها اجازه حضور در این مسابقات را پیدا نکنند اما در هر صورت تلاش پرتعداد همه کشورها برای کسب سهمیه در این رقابتها را نشان می دهد و در نوع خود جالب است.

بوکس ایران در حالی راهی رقابتهای کسب سهمیه المپیک باکو شده است که هیچ اردوی و یا تورنمنت برون مرزی برای این مسابقات را تجربه نکرده است. در کنار همه این مشکلات زمام کار به دست چند مربی سپرده شده است که مربی تازه وارد تیم قول سه سهمیه را هم داده است که البته با حضور تقریبی حدود ۴۰ بوکسور در هر وزن کسب سهمیه المپیک بسیار دشوار است. نمایندگان وزن ۴۹، ۹۱ و +۹۱ کیلوگرم کاری دشوار برای کسب سهمیه المپیک در باکو دارند چرا که در این اوزان تنها قهرمان و نایب قهرمان(در ۴۹ کیلوگرم) و قهرمان(در ۹۱ و +۹۱ کیلوگرم) به سهمیه می رسد اما بوکسورهای اوزان دیگر شانس بهتر و بالاتری دارند. شرایط کسب سهمیه در اوزان ده گانه این رقابتها به شرح زیر است:

وزن ۴۹ کیلوگرن دو سهمیه (طلا و نقره)

وزن ۵۲ کیلوگرم پنج سهمیه (نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی + بوکسوری که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نفر قهرمان آن وزن شکست خورده باشد)

وزن ۵۶ کیلوگرم پنج سهمیه (نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی + بوکسوری که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نفر قهرمان آن وزن شکست خورده باشد)

وزن ۶۰ کیلوگرم پنج سهمیه (نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی + بوکسوری که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نفر قهرمان آن وزن شکست خورده باشد)

وزن ۶۴ کیلوگرم پنج سهمیه (نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی + بوکسوری که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نفر قهرمان آن وزن شکست خورده باشد)

وزن ۶۹ کیلوگرم پنج سهمیه (نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی + بوکسوری که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نفر قهرمان آن وزن شکست خورده باشد)

وزن ۷۵ کیلوگرم پنج سهمیه (نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی + بوکسوری که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نفر قهرمان آن وزن شکست خورده باشد)

وزن ۸۱ کیلوگرم پنج سهمیه (نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی + بوکسوری که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل نفر قهرمان آن وزن شکست خورده باشد)

وزن ۹۱ کیلوگرم یک سهمیه (مدال طلا)

وزن به اضافه ۹۱ کیلوگرم یک سهمیه (مدال طلا)

با مشکلی که در آستانه اعزام برای تیم ملی به وجود آمد و سجاد محرابی و امید احمدی صفا از حضور در باکو محروم شدند یکی از شانسهای اصلی کسب سهمیه یعنی محرابی از ترکیب تیم ملی خط خورد و این تیم با امیدی جایگزین وی راهی آذربایجان شده است. هر چند در اوزان ۵۲-۵۶-۶۰-۶۴-۶۹ و ۷۵ کیلوگرم ۵ سهمیه در باکو توزیع خواهد شد اما آیا بوکسورهای ایرانی در مصاف با رقیبان سرسخت خود شانسی برای بدست آوردن سهمیه خواهند داشت یا خیر؟!

حتی اگر ایران در باکو هم به سهمیه برسد به نظر نمی رسد با این شرایط در المپیک ریو نتیجه ای کسب کند چرا که به عنوان مثال احسان روزبهانی تنها المپیکی این رشته که اواخر سال ۹۳ اولین سهمیه کاروان ورزش ایران را کسب کرد هم به خوبی حمایت نمی شود و در هیچ تورنمنت و یا اردویی شرکت نکرده است.

رقابت‌های بوکس جهانی آذربایجان از ۲۷ خردادماه تا ۵ تیرماه در سالن «سرحدچی» باکو که در سال ۲۰۱۰ میزبان رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان بوده و حدود ۱۲۰۰ نفر گنجایش دارد، برگزار می‌شود.