به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یوسف سپهوند اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان دلیجان یك دستگاه كامیون كشنده حامل كالای قاچاق را در یكی از محورهای اصلی این شهرستان شناسایی كردند که پس از بازرسی از آن ۲۲ تن برنج خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و۱۰۰ میلیون ریال کشف شد.

وی بیان داشت: در ادامه تحقیقات پلیس، مشخص شد محموله توقیفی از یكی از شهرهای جنوبی كشور به مقصد مركز كشور بارگیری شده كه راننده آن به علت عدم ارائه مدارك گمركی دستگیر و پس از تشكیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

پلمب دو کمپ ترک اعتیاد غیر مجاز در اراك

دو کمپ ترک اعتیاد غیر مجاز در طرح نظارت بر اماكن عمومی در شهرستان اراك شناسایی و پلمب شدند.

احمد عباسی، رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مركزی در این باره گفت: در طرح نظارت بر فعالیت كمپ های ترك اعتیاد در سطح شهر اراك، طی هفته گذشته از تعدادی از كمپ های این شهرستان بازدید شد.

وی افزود: ماموران اداره اماكن پس از سركشی و بازدید تعدادی از كمپ های شهرستان اراك دو كمپ متخلف را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی پلمب كردند.

دو كشته و یك مجروح در تصادفات روز گذشته استان مركزی

تصادفات روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان مرکزی ، دو كشته و یك مجروح بر جای گذاشت.

در اولین حادثه رانندگی كه روز گذشته در اثر برخورد یك دستگاه خودروی كامیون با موتور سیكلت در محور اراك - خنداب به وقوع پیوست، راكب موتور سیكلت پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت شد و علت این حادثه از سوی كارشناس تصادفات پلیس راه، عدم رعایت حق تقدم عبور از فرعی به اصلی، از سوی راكب موتور سیكلت، عنوان شد.

در حادثه دیگری كه در اثر برخورد یك دستگاه خودروی كامیون با یك سواری پیكان در محور ساوه – تهران رخ داد، راننده خودروی پیكان به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و تنها سرنشین آن نیز مجروح و توسط نیروهای امدادی حاضر در صحنه به بیمارستان منتقل شد.

علت این حادثه از سوی كارشناس تصادفات پلیس راه، عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده سواری پیكان، عنوان شد.