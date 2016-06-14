ظرفیت عملیاتی برای افزایش تولید و صادرات نفت خام فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی ظهر سه‌شنبه در حاشیه نشست کمیته فنی این شرکت در جزیره خارگ اظهار کرد: شرکت پایانه‌های نفتی ایران همزمان با برنامه وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت خام، ظرفیت عملیاتی لازم برای صادرات نفت به میزان سقف تعیین شده در پایانه‌های نفتی وجود دارد.

وی یادآورشد: شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان آخرین حلقه از زنجیره صادرات نفت خام فعالیت می‌کند و برای حفظ و توسعه صادرات، مشتری مداری و متنوع سازی سبد صادراتی را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران سپس به تشریح فعالیت‌های انجام شده در بخش توسعه فناوری و پژوهش در شرکت پایانه‌های نفتی ایران پرداخت و بیان کرد: طرح های تعمیراتی و فنی این شرکت به‌صورت کامل پژوهش محور شده است.

وی افزود: در زمینه توسعه فناوری‌های پژوهش محور در شرکت پایانه‌های نفتی ایران مطالعات فراوانی صورت گرفته است و کارمندان این شرکت در حال بومی‌سازی اکثر خدمات مورد نیاز این شرکت در صنعت نفت کشور هستند.

موسوی اضافه کرد: با توجه به اصل مهم صرفه‌جویی و جلوگیری از هدرروی منابع مالی، با مشارکت تمام کارکنان و اجرای مدیریت علمی، فنی و عملیاتی و تشکیل کمیته های متعدد، صرفه جویی بالایی در صرف منابع مالی شرکت محقق شده است که این حرکت مهم بر مبنای اقتصاد مقاومتی است.