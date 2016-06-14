به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های «شکار مرغابی» به کارگردانی حمیدرضا قطبی و «بیرون پشت در» به کارگردانی ایمان اسکندری به مناسبت وفات حضرت خدیجه (س)، روز چهارشنبه ۲۶ خردادماه اجرا نمی‌شوند.

به دلیل فرارسیدن سالروز وفات حضرت خدیجه (س) نمایش‌های «شکار مرغابی» در سالن استاد ناظرزاده کرمانی و «بیرون پشت در» در سالن استاد سمندریان که ساعت ۲۱:۳۰ (بعد از اذان مغرب و عشاء) به صحنه می‌روند، روز چهارشنبه ۲۶ خردادماه اجرا نمی‌شوند.

همچنین نمایش‌های «من خیال تو نیستم» به کارگردانی حمید شریف‌زاده و «صوراسرافیل» به کارگردانی عامر مسافرآستانه که ساعت ۱۹:۱۵ به ترتیب در سالن استاد ناظرزاده کرمانی و استاد سمندریان به صحنه می‌روند، روز پنجشنبه ۲۷ خردادماه اجرا نمی‌شوند.

بررسی نمایش «من خیال تو نیستم» در دومین نشست پویش تئاتر مردمی ایران

دومین نشست پویش تئاتر مردمی ایران با محوریت نمایش «من خیال تو نیستم» در پاتوق جنبش رسانه انقلاب برگزار می‌شود.

این برنامه دومین نشست هفتگی پویش تئاتر مردمی ایران است که قرار است هر هفته با محوریت آثار نمایشی روی صحنه، اتفاقات روز تئاتر و بحث و گفتگو در رابطه با جریان‌های تئاتر به ویژه جریان تئاتر پس از انقلاب برگزار شود.

نشست نمایش «من خیال تو نیستم» با حضور عوامل این نمایش و چند تن از هنرمندان تئاتر و رسانه‌ها صورت می‌گیرد و حضور برای عموم مردم آزاد است.

نشست بحث و گفتگو در رابطه با نمایش «من خیال تو نیستم» چهارشنبه، ۲۶ خرداد ساعت ۱۰ صبح در پاتوق جنبش رسانه انقلاب به نشانی خیابان انقلاب، نرسیده به میدان فردوسی، خیابان پارس، انتهای کوچه تمدن غربی، بن بست اول، پلاک ۲، طبقه دوم برگزار شود.