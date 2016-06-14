امیر ملاحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح معلم پژوهنده در قم افزود: همه فرهنگیان از طریق پورتابل ثبت نام می‌کنند و بعد تحقیق خود را وارد کرده و داوری و نمایش نتایج نیز از طریق سایت انجام می‌گیرد.

وی گفت: فرهنگیان برای ثبت نام در این طرح می‌توانند به سایت آموزش و پرورش استان قم، پورتابل گروه تحقیق و پژوهش مراجعه کنند.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پژوهش استان قم عنوان کرد: تاکنون سه هزار و ۵۰۰ فرهنگی در این سایت ثبت نام کرده و موضوعات خود را ارائه داده‌اند و اکنون در حال بارگذاری است.

وی اظهار کرد: تا پایان خردادماه مهلت بارگذاری تحقیق فرهنگیان در سایت است و داوری نتایج در تیرماه و اعلام نتایج نیز در آبان ماه انجام می‌شود.

ملاحسینی بیان کرد: در این طرح ۵۰ اثر به عنوان آثار برتر استانی و یک نفر نیز به عنوان پژوهنده برتر کشوری معرفی می‌شوند.

وی گفت: بیش از ۷۰۰ پایان نامه ارشد و دکتری طی ۲ سال گذشته مورد حمایت آموزش و پرورش قرار گرفته است.