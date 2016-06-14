دستگاه آنالایزر ایرانی کلر با موفقیت نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این محصول در اولین ایده بازار آب و فاضلاب که توسط شرکت آب و فاضلاب استان تهران و با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده بود، مقام دوم را کسب کرد.

این محصول پس از ماه‌ها رایزنی، بررسی و تبادل اطلاعات با وزارت آب و فاضلاب کشور آذربایجان توانست با پشت سر گذاشتن رقیب آلمانی خود، امتیاز فروش و راه اندازی در کشور آذربایجان را به خود اختصاص دهد.

وحید حیدری مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفت: از این محصول بیش از ۹۰ دستگاه در بسیاری از مناطق کشور از جمله نیروگاه اتمی بوشهر، آبفای قم، آبفای گیلان و بسیاری شرکت‌های تامین و تصفیه آب تهران نصب شده است.

وی عنوان کرد: با حمایت پارک علم و فناوری گیلان و پیگیری‌های کنسرسیوم صادرات محصولات دانش بنیان توانستیم این دستگاه را در بزرگترین تصفیه خانه کشور آذربایجان بنام جیران باتان که تمامی آب شرب شهر باکو را بر عهده دارد با موفقیت نصب کنیم.

این پژوهشگر با بیان اینکه تمام قطعات این دستگاه توسط مهندسان داخلی طراحی و تولید می‌شود، گفت: قیمت تمام شده این محصول بسیار کم است و کیفیت بالای آن موجب رقابت‌پذیری در بازار شده است.