  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۴۰

چشم اندازهای جدید در گفتگو با ایران در آلمان بررسی شد

چشم اندازهای جدید در گفتگو با ایران در آلمان بررسی شد

موزه هنرهای اسلامی برلین هفته آینده میزبان نشستی درباره ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی موسسه کنرئارد ادرنور، موزه هنرهای اسلامی شهر برلین قرار است دوشنبه هفته آینده میزبان برگزاری نشستی درباره ایران تحت موضوع «چشم اندازهای جدید در گفتگو با ایران» باشد.

بر اساس گزارش های اعلام شده قرار است در این نشست کارشناسات ایرانی و آلمانی حضور داشته باشند.

در سخنرانی کارشناسان قرار است درباره شرایط همکاری با ایران بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای و تغییرات سیاسی و اجتماعی ایران مطالبی ارائه شود.

ایران پس از اجرایی شدن توافق هسته ای با غرب میزبان هیات های مختلف اروپایی به منظور تعمیق و گسترش همکاری های دوجانبه بوده است.

کد مطلب 3685992
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها