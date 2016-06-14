چشم اندازهای جدید در گفتگو با ایران در آلمان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی موسسه کنرئارد ادرنور، موزه هنرهای اسلامی شهر برلین قرار است دوشنبه هفته آینده میزبان برگزاری نشستی درباره ایران تحت موضوع «چشم اندازهای جدید در گفتگو با ایران» باشد.

بر اساس گزارش های اعلام شده قرار است در این نشست کارشناسات ایرانی و آلمانی حضور داشته باشند.

در سخنرانی کارشناسان قرار است درباره شرایط همکاری با ایران بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای و تغییرات سیاسی و اجتماعی ایران مطالبی ارائه شود.

ایران پس از اجرایی شدن توافق هسته ای با غرب میزبان هیات های مختلف اروپایی به منظور تعمیق و گسترش همکاری های دوجانبه بوده است.