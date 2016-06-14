سیر صعودی آمار اعتیاد زنان در استان مرکزی طی دهه اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله شاه محمدی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران در اراک اظهار داشت: اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان در تک تک افراد جامعه آسیب زا است و چالش ایجاد می کند اما در مورد زنان با توجه به نقشی که در نهاد خانواده دارند آسیب ها جدی تر است.

وی افزود: اقتصاد کشور هر ساله بیش از ۱۰۰هزار میلیارد ریال از جانب ترانزیت مواد مخدر و مبارزه با آن خسارت می بیند و در این راستا تاکنون بیش از چهار هزار نفر از نیروهای ارزشمند و دلسوز به شهادت رسیده اند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مرکزی گفت: امروز بحث اعتیاد در تمام دنیا به عنوان بحران و معضلی جدی مطرح شده و بیش از ده میلیون قاچاقچی در دنیا ترانزیت مواد مخدر انجام می دهند.

شاه محمدی تصریح کرد: از سوی دیگر بحران دیگری به عنوان مواد مخدر صنعتی و روانگردان ها در کنار موارد مخدر سنتی به وجود آمده و در حال حاضر بیش از ۴۰۰نوع ماده مخدر صنعتی در دنیا تولید می شود.

وی خاطرنشان ساخت: اعتیاد در جامعه ما امروز زمینه ساز بروز سایر آسیب های اجتماعی نیز شده و مشکلات بسیاری را برای نهاد خانواده ایجاد کرده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مرکزی افزود: فناوری های ارتباطی روز نیز به کمک سوداگران مواد مخدر آمده و از نظر ذهنی و فرهنگی، زمینه افزایش این آسیب اجتماعی را در جامعه فراهم می کند.

شاه محمدی با اشاره به برنامه های سال جاری شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مرکزی گفت: کاهش نرخ شیوع مصرف مواد مخدر و افزایش پوشش ارائه خدمات درمانی برای مبتلایان به اعتیاد در برنامه های سال جاری قرار دارد و در این مسیر تلاش می کنیم توجه ویژه ای به گروه های سنی جوان و همچنین زنان معتاد داشته باشبم.

وی تصریح کرد: در راستای مبارزه با شیوع مصرف مواد مخدر نیازمند فرهنگسازی هستیم و مردم به ویژه خانواده های افراد معتاد باید به خوبی آگاه سازی شده و از سوی دیگر زمینه اشتغال و سرگرم شدن بهبودیافتگان مواد مخدر فراهم شود.

شاه محمدی بیان داشت: کشفیات مواد مخدر طی دو ماه ابتدای سال جاری در استان مرکزی هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و به بیش از یک هزار و ۳۳۰ کیلوگرم رسیده است.