به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان گلستان که در مجتمع فرهنگی نیروی انتظامی استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: در دوماهه اول سال جاری در همه شاخص‌های امنیتی خوشبختانه وضعیت خوبی داشتیم و امنیت نیز در کشور برقرار بوده است.

وی ادامه داد: استان گلستان در سال جاری در جرائم، کشفیات، کاهش سرقت‌ها و تصادفات وضعیت خوبی داشته است و با تلاش همه دستگاه‌ها، نیروی انتظامی توانسته است امنیت را به‌خوبی در سطح استان برقرار کند. یکی از اولویت‌های موردتوجه مقام معظم رهبری و نیروی انتظامی، کاهش تصادفات است و در سال‌های گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام‌شده است.

او بابیان اینکه در سال ۸۴ و ۸۵ حدود ۲۶ هزار نفر در سوانح جاده‌ای کشته شدند، افزود: در ۱۰ سال گذشته باوجود وسایل نقیله کمتر نسبت به حال حاضر، تعداد کشته‌ها بیشتر بوده است اما در سال گذشته تعداد کشته‌های سوانح جاده‌ای از تعداد ۱۸ میلیون وسایل نقلیه، ۱۶ هزار نفر بوده است که نسبت به سال‌های گذشته روند کاهشی را می‌کند.

مؤمنی تصریح کرد: یکی از مسائلی که هرساله باید انجام شود، معاینه فنی خودروها است که باعث کاهش تعداد کشته‌شدگان سوانحِ جاده‌ای می‌شود. انجام معاینه فنی در سال‌های گذشته تأثیر مثبت و بسیار خوبی در کاهش وقوع تصادفات جاده‌ای و کشته‌شدگان داشته است و در سال‌های آینده نیز این طرح ادامه خواهد داشت.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان مبارزه با قاچاق کالا را یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: نیروی انتظامی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا فعالیت‌های گسترده‌ای را طی سال‌های گذشته انجام داده است و موفق شده است تا حدود بسیاری با این پدیده که به اقتصاد کشور ضربه می‌زند، مقابله کند. مبارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های مهم و اصلی نیروی انتظامی است و در ادامه با این مسئله با جدیت بیشتری نیز برخورد خواهد شد.