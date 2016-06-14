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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

رییس شورای شهر تهران :

شهر تهران یک شهر صنعتی بی هویت نیست

شهر تهران یک شهر صنعتی بی هویت نیست

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید سعی کرد در نام گذاری و کد گذاری معابر اسامی اصیل و قدیمی تهران که بیانگر هویت این شهر است بهره گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر ،مهدی چمران در دویست و شصت و هفتمین جلسه شورا و در پیرو بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه دستورالعمل هویت‌سازی، کدگذاری و شماره‌گذاری معابر شهری گفت : تهران بی‌هویت و صنعتی نیست و باید سعی کرد در نام گذاری و کد گذاری معابر اسامی اصیل و قدیمی تهران که بیانگر هویت این شهر است بهره گرفته شود .

چمران افزود: با تصویب یک فوریت این طرح، در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی و سپس به تصویب نهایی می‌رسد.

بر همین اساس یک فوریت این طرح با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید .

کد مطلب 3686001
نورا حسینی

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