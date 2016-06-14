شهر تهران یک شهر صنعتی بی هویت نیست

به گزارش خبرنگار مهر ،مهدی چمران در دویست و شصت و هفتمین جلسه شورا و در پیرو بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه دستورالعمل هویت‌سازی، کدگذاری و شماره‌گذاری معابر شهری گفت : تهران بی‌هویت و صنعتی نیست و باید سعی کرد در نام گذاری و کد گذاری معابر اسامی اصیل و قدیمی تهران که بیانگر هویت این شهر است بهره گرفته شود .

چمران افزود: با تصویب یک فوریت این طرح، در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی و سپس به تصویب نهایی می‌رسد.

بر همین اساس یک فوریت این طرح با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید .