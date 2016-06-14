طالبان قصد حمله به نهادهای قضایی و امنیتی کابل را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رصد»، منابع امنیتی که نخواسته‌اند نامی از آنها برده شود، گفته‌اند که شورای رهبری طالبان ۲۰ عامل انتحاری را که توسط شخصی بنام «مولوی صمدالله» رهبری می‌شوند، آماده‌ انجام حملات انتقام‌جویانه در واکنش به اعدام ۶ تن از اعضای طالبان، شبکه القاعده و حقانی از سوی دولت افغانستان، کرده است.

پس از حملات مرگبار به اداره حفاظت از رجال برجسته سیاسی از سوی گروه طالبان که ۶۴ کشته و ۳۴۷ زخمی برجای گذاشت، «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان به محاکم قضایی دستور داد تا حکم اعدام ۶ تن از اعضای گروه طالبان و شبکه‌ های تروریستی القاعده و حقانی را اجرا کنند.

دولت افغانستان پس از دستور اشرف غنی ۶ نفر از اعضای گروه طالبان، شبکه‌ حقانی و القاعده را که زندانی بودند، اعدام کرد.

طالبان پس از اجرای این حکم، دولت افغانستان را تهدید کرد که به نهادهای قضایی حمله می‌ کند.

پیشتر طالبان به کارمندان محاکم قضایی ولایت «میدان وردک»، «غزنی» و ولایت «لوگر» حمله کرده‌ اند.