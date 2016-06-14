به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله خجسته پور ظهر سه شنبه در جلسه انتقال و ساماندهی صنوف جوشکاران و عمده فروشان شهرستان خرم آباد به خارج از شهر اظهار داشت: پس از جابجایی دو صنف عمده فروش و جوشکار به خارج از شهر نسبت به جابجایی دیگر صنف ها نیز اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه با کسبه بدون پروانه عمده فروش و جوشکار در سطح شهر برخورد خواهد شد گفت: با خودروهای وانتی که مجوز پخش مواد غذایی را در سطح شهر و بین خرده فروشان ندارند نیز برخورد خواهد شد.

فرماندار خرم آباد با اشاره به اینکه با هر خرده فروشی که از خودروهای وانت بدون مجوز جنس تهیه کند نیر برخورد می شود افزود: سازمان صنعت و معدن بعنوان یک دستگاه متولی و اتاق اصناف باید در راستای دفاع از اعضای خود با اخذ دستور قضایی و همکاری نیروی انتظامی به مقابله با کسبه بدون پروانه کسب و وانت های بدون مجوز بپردازند.

خجسته پور در ادامه از مدیر شهرک صنوف زاگرس خواست که تمام خدمات و امکانات رفاهی را برای واحدهای در نظر گرفته شده دو صنف جوشکار و عمده فروش در این شهرک فراهم کند بیان داشت: طبق گفته شهرداری خرم آباد مدت زمانی به کسبه برای انتقال و جابجایی خود به خارج از شهر داده خواهد شد که در این مدت مقرر باید از شهر خارج شوند.

وی مدت مقرر شده برای انتقال کسبه را تا پایان ماه مبارک رمضان دانست و گفت: شهرداری خرم آباد باید از طریق صداو سیما و یا نصب بنرهایی در سطح شهر به شهروندان اطلاع دهد بزودی دو صنف عمده فروش و جوشکار به خارج از شهر انتقال خواهند یافت.

فرماندار خرم آباد با بیان اینکه این دو صنف همزمان در عید فطر به مکان های جدید منتقل خواهند شد تصریح کرد: پس از روز مقرر شده مصوبه های ذکر شده لازم الاجرا شده و با متخلفینی که با قوانین مخالفت می کنند برخورد خواهد شد.

خجسته پور گفت: برای انجام بهتر و دقیق تر جابجایی اصناف خود به شخصه تمام شهر را رصد خواهم کرد.