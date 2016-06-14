ادیان توحیدی نقاط مشترک فراوانی برای نجات بشر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمودرضا جمشیدی در نشست علمی «دین خانواده و تحولات اجتماعی، درنگی بر راهکارها و بایسته‌های تعامل بین شیعه وکاتولیک» که قبل از ظهر سه‌شنبه به همت حوزه علمیه خواهران قم برگزار شد، گفت: در نظام روحانیت شیعه هیچ محدودیتی برای زنان در علم آموزی در طول تاریخ وجود نداشته و شاهد این امر نیز وجود هزاران اندیشمند زن در رشته‌های مختلف علمی است.

وی با تأکید بر اینکه زنان در تمامی رشته‌های علوم اسلامی و انسانی به تحصیل می‌پردازند، گفت: در دین اسلام زنان می‌توانند امامت جماعت را در نمازهای واجب برای بانوان داشته باشند و در عرصه‌های تبلیغی مسائل احکامی اعتقادی را بیان کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: در حال حاضر ۴۹۰ مدرسه علمیه خواهران در ایران وجود دارد که این تعداد خیلی کمتر از حوزه‌های علمیه برادران نیست.

تحصیل ۹۰ هزار خواهر طلبه در مدارس علمیه

وی افزود: ۹۰ هزار طلبه خواهر نیز در مدارس علمیه تحصیل می‌کنند و شرایط خوبی برای تحصیل آنان در حوزه‌های علمیه و همچنین سایر حوزه‌ها فراهم است و این امر نیز باعث شده تا در سطوح مختلف آموزشی از خواهران به عنوان اساتید اثرگزار استفاده شود.

حجت الاسلام جمشیدی تأکید کرد: ما معتقدیم ادیان ابراهیمی و توحیدی نقاط مشترک زیادی دارند که این نقاط می‌تواند برای نجات انسان‌ها از درد و رنجی که بر آنها تحمیل شده تلاش کند.

وی بیان کرد: سیره نبوی و سیره زندگی حضرت مسیح و منش و دستورات و روش‌های آنها می‌تواند الگو و دستورالعمل برای همه انسان‌های وارسته در دنیا باشد.